Stiri pe aceeasi tema

- Ne-am distrat foarte tare in dimineața cu Alexandra Stan la Virgin Radio Romania. Alexandra Stan a venit in dimineața asta cu noul ei single, I Think I Love It, care suna extrem de bine. Revenim pe Youtube-ul Virgin Radio Romania cu un cover senzațional de la Alexandra Stan, dar și cu un conversaj facut…

- Comentatorul de tenis și gazetarul Cristian Tudor Popescu a fost astazi invitat, prin telefon, in matinalul Virgin Radio Romania, cu Bogdan, Shurubel și Ionuț. Inainte ca acesta sa intre prin telefon, in studio erau doua echipe și un arbitru-jucator, in persoana lui Bogdan. Shurubel spunea, pe de o…

- In dimineața asta am avut din nou pofta de pizza. Deja se știe, luni și vineri, totul pana la ultima felie! Am lansat din nou provocarea prin care poți castiga unul din cele 10 vouchere pentru pizza de la Jerry’s Pizza, iar in dimineața asta am incercat și pizza facute chiar de Bogdan, Shurubel și...…

- Lucruri foarte „strange” s-au intamplat in studioul Virgin Radio Romania in dimineața asta. Shurubel, despre care in continuare nu știm nimic și incepem sa ne ingrijoram deja, n-a venit la emisiune, dar nici la telefon n-a raspuns. Cand Bogdan și Ionuț au incercat sa il sune, casuța vocala a lui Shurubel…

- Matinalii Bogdan, Shurubel și Ionuț au fost indulciți marți dimineața de Antonia! Dupa ce ne-a cantat noua ei piesa, ”Touch Me”, Antonia le-a adus sa testeze puțin din gustul copilariei ei din SUA. Din rucsacul ei, Antonia a scos cateva punguțe cu jeleuri și gustari americane, iar matinali Virgin Radio…

- Vineri, 21 iunie, sarbatorim Ziua Internaționala Yoga. Iar la Virgin Radio Romania noi luam lucrurile in serios, așa ca de Ziua Internaționala Yoga chiar am facut yoga, de dimineața, in direct la radio. Alexandra a dat tonul alaturi de un expert, iar Bogdan, Shurubel și Ionuț au incercat și ei sa faca…

- Ai auzit ca, pana in 2050, oceanele vor conține o cantitate mai mare de plastic decat de pește? Bogdan, Shurubel și Ionut dezbat subiectul in direct in matinalul Virgin Radio Romania: Daca faci parte dintre cei ce se gandesc la binele planetei, poți face un gest mic, cu impact mare: in loc de sticlele…

- De Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, Alexandra Gavrila a fost alaturi de ascultatorul nostru curajos Cornel Barsan și au donat amandoi sange la Centrul de Transfuzie Sanguina București. Incurajați de campania despre care au povestit Bogdan, Shurubel și Ionuț, dimineața la Virgin Radio Romania, am…