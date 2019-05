Alex Coita lansează un scenariu inedit pentru prezidențiale după pancarta de la mitingul PNL O pancarta pe care scria ”Cioloș, un ticalos” a aparut la un miting PNL. Aceasta era ținuta chiar de catre un simpatizant al partidului, susține Romania TV. In acest context, analistul politic Alex Coita a fost intrebat daca alianța dreptei va fi una mare sau nu. ”Sunt doua motive pentru care nu va fi mare alianța dreptei. Unul dintre ele este ca domnului Iohannis ii va fi foarte greu sa ii treaca referendumul, matematic vorbind, ceea ce inseamna ca un referendum invalidat, ca ipoteza, opoziția, alta decat PNL, va fi foarte energizata și va vrea sa iși impuna propriul candidat, iar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dle. Comsa, am intrat in ultima saptamana de campanie, cu ce ramane alegatorul roman? Ramane cu multa confuzie si o decizie de a vota care din pacate poate fi afectata de aceasta confuzie. O sa incerc sa fiu cat se poate de obiectiv si sa clarific aceasta confuzie. In primul rand temele de campanie…

- PNL, USR, PLUS si PMP se ataca reciproc in campania pentru europarlamentare, desi rivalul comun ar trebui sa fie, teoretic, PSD. Totusi, analistii sustin ca tensiunile din interiorul dreptei nu ajuta partidul lui Liviu Dragnea, care se adreseaza unui electorat captiv.

- "Va mulțumim tuturor pentru susținere! Romania merita mai mult respect! Votați PSD pe 26 mai!", transmite Partidul Social Democrat dupa eveniment. "Avem candidati cu curaj, care isi vor apara tara. Atacurile PNL-isilor, PDL-istilor, USR-istilor si securistilor se vor izbi de aceasta data…

- Calin Popescu Tariceanu pare sa fie principalul contracandidat al președintelui Klaus Iohannis in cursa pentru Palatul Cotroceni. Conform celui mai recent sondaj CURS, liderul ALDE este la egalitate cu președintele Romaniei, in topul preferințelor electoratului pentru prezidențiale.Citește…

- ”PNL crede ca romanii adevarați sunt saraci, proști și nu merita mai mult respect. Este revoltator sa vedem, din nou, ca membrii PNL ii desconsidera pe romanii obișnuiți. Aseara, la Antena 3, Violeta Vijulie a lansat un atac jignitor la adresa romanilor patrioți care muncesc din greu și care…

- ''Se intampla ceea ce tot analizam de un an de zile incoace, și anume ca la președinție vor candida și domnul Dragnea, din partea PSD, și domnul Tariceanu, din partea ALDE. Cred ca tipul acesta de competiție este binevenit. Referitor la ce a spus domnul Dragnea, este sageata catre statul subteran.…

- Analistul politic Ion Cristoiu spune ca anunțul președintelui Iohannis privind largirea ariei de cuprindere a referendumului este o mișcare electorala menita sa pastreze in atenția. Jurnalistul considera ca o intrebare pe tema legiferarii prin oug il va ajuta pe Iohannis in batalia cu Cioloș, potrivit…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a dat publicitații cel mai nou sondaj – de tip Omnibus. Sondajul a fost realizat in perioada 12-25 martie 2019 pe un eșantion național de 1067 de persoane la domiciliul respondenților.Vezi și: Sondaj CURS - PSD domina scena. PNL și ALDE se consolideaza.…