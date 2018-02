Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul London City, cel mai apropiat de centrul capitalei britanice, a anuntat duminica inchiderea sa temporara ca urmare a descoperirii unei bombe datand din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP."O zona de excludere cu o raza de 214 metri a fost instaurata ca masura de precautie"…

- Aeroportul London City, cel mai apropiat de centrul capitalei britanice, a anuntat duminica inchiderea sa temporara ca urmare a descoperirii unei bombe datand din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP. ‘O zona de excludere cu o raza de 214 metri a fost instaurata ca masura de precautie’ de…

- O bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita miercuri in fostul lac Pescarus, din apropierea unei benzinarii, in municipiul Satu Mare, aceasta fiind ridicata de pompieri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- O bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita miercuri in fostul lac Pescarus, din apropierea unei benzinarii, in municipiul Satu Mare, aceasta fiind ridicata de pompieri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare,…

- Un barbat din localitatea Albesti din judetul Botosani a descoperit, marti, o grenada in gospodaria sa, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, munitia, care dateaza, cel mai probabil, din Al Doilea Razboi Mondial, a fost…

- Potrivit sursei citate, munitia, care dateaza, cel mai probabil, din Al Doilea Razboi Mondial, a fost gasita in timpul unor lucrari de arat in gradina. "Solicitati sa intervina, pirotehnicienii botosaneni au stabilit ca este vorba de o grenada de mana defensiva. Munitia a fost ridicata si…

- Doua loje masonice, create special pentru membri ai Parlamentului Britanic și jurnaliști politici, iși mențin activitatea secreta la Palatul Westminster, reședința camerelor parlamentare, potrivit unei anchete realizate de Guardian. O a treia loja continua sa opereze in Londra, iar membri acesteia sunt…

- O bomba neexplodata din cel de-al doilea Razboi Mondial a fost dezamorsata într-o zona comerciala aglomerata din Hong Kong, în cursul operațiunilor fiind evacuate aproximativ 4.000 de persoane, informeaza site-ul postului France 24. Poliția a închis zona în care a fost descoperita…

- Vulcanul Fuego din Guatemala, cu o altitudine de 3.763 m, a erupt joi, aruncand in aer coloane de cenusa, a anuntat protectia civila care a declarat alerta vulcanica portocalie in regiune. Situat la 35 de kilometri de capitala, vulcanul Fuego a inceput sa erupa miercuri seara, aruncand cenusa pana la…

- Vulcanul Fuego din Guatemala, cu o altitudine de 3.763 m, a erupt joi, aruncand in aer coloane de cenusa, a anuntat protectia civila care a declarat alerta vulcanica portocalie in regiune, informeaza AFP. Situat la 35 de kilometri de capitala, vulcanul Fuego a inceput sa erupa miercuri seara,…

- O bomba neexplodata din cel de-al doilea Razboi Mondial a fost dezamorsata joi intr-o zona comerciala aglomerata din Hong Kong, in cursul operatiunilor fiind evacuate aproximativ 4.000 de persoane, informeaza site-ul postului France 24. Politia a inchis zona in care miercuri dimineata…

- Calatorii zborului Londra - Cluj-Napoca, de duminica seara, au ramas fara bagaje, in locul lor ajungand la Cluj bagajele celor care zburau de la Londra la Craiova, relateaza publicația Știri de Cluj.

- Calatorii zborului Londra - Cluj-Napoca, de duminica seara, au ramas fara bagaje și au primit bagajele celor care zburau la Craiova. Unul dintre calatori ne-a relatat ca zborul trebuia sa decoleze duminica seara, la ora 19.00, dar a fost amânat doua ore. ”Când…

- Politia britanica a evacuat, vineri, zona King's Cross din Londra, in urma descoperirii unui pachet suspect, politistii incercand sa determine daca pachetul reprezinta un pericol pentru public, relateaza antena3.ro.

- Solista formatiei "The Cranberries" trecea printr-o perioada dificila si se lupta cu depresia, spun prietenii artistei. Acestia au facut declaratii noi care ar putea duce la dezvaluirea adevaratei cauze a decesului cantaretei. In varsta de 46 de ani, Dolores O'Riordan a fost gasita moarta luni, intr-un…

- Aeroportul Internațional din Sofia a fost evcuat in urma unei alerte cu bomba. Evacuarea a fost ordonata de ministrul de interne bulgar dupa un apel telefonic de amenințare care a fost efectuat miercuri,...

- Un barbat in varsta de 41 de ani din Neamt a alertat autoritatile cu privire la existenta, in padurile ''Nemtisor'' si ''Poiana'', din judetul Neamt, a zeci de elemente de munitie neexplodata. Arsenalul a fost ridicat de reprezentantii ISU.

- Tanara de 22 de ani a fost gasita moarta intr un parc din Londra. Politistii suspecteaza ca Iuliana, care lucra ca barmanita, ar fi fost injunghiata chiar de Craciun, scrie Romania TV.Prietenii au vazut o ultima oara la petrecerea din ajunul Craciunului. Dupa trei zile in care nu a mai dat niciun semn,…

- Un copil de doar 12 ani din Cahul a contactat telefonic o femeie din Chisinau si i-a spus ca blocul in care locuieste este minat. Alerta s-a dovedit a fi falsa, iar minorul risca pana la doi ani de inchisoare. Citeste mai mult: adevarul.ro/moldova/social/un-copil-12-ani-cahul-cercetat-penal-alarma-falsa-bomba-1_5a38cb3f5ab6550cb85b1a59/index.html

- Un minor de 12 ani din Cahul este cercetat penal dupa ce a lansat o alerta falsa cu bomba.Recent, o locuitoare a Capitalei a telefonat la serviciul specializat 902, comunicand faptul ca, un necunoscut ar fi sunat-o si i-ar fi spus ca blocul in care locuieste ar fi minat.

- Alerta falsa cu bomba in orasul Balti. Un barbat a sunat la politie, in aceasta dupa amiaza si a anuntat ca un bloc de locuit de pe strada Cehov este minat.Politia a evacuat locatarii, iar in scurt timp a depistat vinovatul.

- UPDATE O suspecta cu semnalmentele presupusei agresoare de la metrou a fost reținuta, vineri, in zona Pipera din Capitala. Poliția Capitalei este in alerta din cauza unui nou incident la metrou. Polițiștii cer sprijinul populației pentru a gasi o femeie care amenința calatorii. “Poliția Capitalei…

- O explozie a avut loc luni intr-o autogara din orasul american New York, sute de persoane fiind evacuate, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate locale, potrivit Mediafax. Potrivit unor informații oferite de NYPD și citate de presa americana, un dispozitiv exploziv improvizat a fost detonat…

- Daniel Zamfir, senator PNL, a facut afirmații șocante in direct la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de Intalnire”, despre marile firme care nu au platit redevențe uriașe Romaniei. Acesta a declarat ca, milioane de euro sunt neincasate, existand o gaura de milioane de euro la bugetul țarii de la companii…

- Muniție din Al Doilea Razboi Mondial, descoperita in județul Timiș. Intervenție pirotehnica riscanta in comuna Dudeștii Vechi, sat Cheglevici, județul Timiș, dupa ce muncitorii care sapau un canal au descoperit muniție cel de-al II-lea Razboi Mondial. Au fost gasite: o bomba aruncator calibru 120 mm,…

- Poliția din Londra a anunțat ca un obiect a carui prezența a stat la originea unei alerte de securitate in districtul financiar din capitala britanica, marți dimineața, nu este suspect, dupa ce autoritațile au decis, ca masura preventiva, sa inchida stația de metrou St. Paul, transmite Reuters. …

- Un camion care transporta aproximativ 70 de persoane s-a rasturnat sambata seara in zona Jimila / Sipepa, in provincia Tsholotsho, situata in vestul statului Zimbabwe. Bilantul accidentului este de cel putin 22 de morti si 30 de raniti, au comunicat autoritatile duminica. Camionul…

- Pachetul suspect descoperit vineri in apropierea unui targ de Craciun din orasul german Potsdam, din apropiere de Berlin, nu are legatura cu terorismul, ci face parte dintr-o tentativa de santaj la adresa companiei de curierat DHL, a declarat duminica o oficialitate, citata de agentia dpa.Karl-Heinz…

- Incidentul a avut loc duminica in jurul orei 4.40 (11.40, ora Romaniei) in zona Richmond Hill, in cartierul Queens din New York, relateaza postrile tv CBS News si WJLA. Potrivit martorilor, mai multi indivizi au fost implicati intr-o altercatie in fata unui bar, dupa care un individ a lovit…

- Potrivit Centrului Infotrafic, pe DN7, in localitatea Milcoiu, judetul Valcea, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. Cauza accidentului a fost neadaptarea vitezei de deplasare la conditiile de drum de catre un autoturism care a intrat pe contrasens, unde…

- Politia germana a anuntat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze targul de Craciun din centrul orasului. Conform politiei germane, obiectul gasit continea "material exploziv sau inflamabil", informeaza Digi 24.Un dispozitiv exploziv a fost…

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit la un Targ de Craciun din Potsdam, in apropiere de Berlin, a anunțat poliția germana vineri pe contul sau de Twitter, relateaza AFP. Dispozitivul a fost descoperit intr-un pachet depus in fața unei farmacii din piața unde este organizat targul, a specificat pe…

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit la un Târg de Craciun din Potsdam, în apropiere de Berlin, a anuntat politia germana vineri, relateaza AFP. Dispozitivul a fost descoperit într-un pachet depus într-o farmacie, a specificat pe Twitter politia care a…

- O alerta cu bomba a avut loc, joi, in comuna Persinari din Dambovita. Un minor de 16 ar fi sunat la 112 sa spuna ca la sediul Primariei este o bomba. Forte speciale au fost puse in miscare, iar pirotehnistii au cautat ore bune explozibilul.

- S-au scurs momente de panica in Londra, dupa ce a fost dat un telefon cu privire la o masina despre care s-a crezut ca urma sa explodeze. Autoturismul era parcat in apropiere de una dintre cele mai importante cladiri de birouri din cunoscuta metropola. Autoritatile britanice au evacuat angajatii, localnicii…

- Forțele de ordine au intervenit de urgența la unul dintre cei mai importanți zgarie-nori din capitala britanica Londra dupa o alerta privind existența in fața cladirii a unui vehicul suspect. Un robot specializat in depistarea bombelor a fost adus pentru a verifica autovehicului.

- Alerta este in vigoare in jurul Turnului Gherkin, situat in centrul capitalei Marii Britanii. Un robot al echipelor pirotehnice verifica un vehicul suspect marca Ford Focus stationat in fata imobilului. Sute de agenti de politie si militari se afla la locul incidentului. [citeste…

- O "altercație" între doi indivizi ar putea avea legatura o busculada care a avut loc pe fondul panicii generale în zona stației de metrou Oxford Circus, din centrul Londrei, a anunțat poliția britanica, informeaza site-ul agenției de știri Dpa. Autoritațile britanice nu…

- O adolescenta de 17 ani din Danemarca a fost gasita vinovata de planificarea de atacuri cu bomba la doua scoli, intre care o scoala evreiasca din capitala Copenhaga, a relatat vineri postul public DR, citat de Reuters. Potrivit justitiei, tanara dorea sa lupte in numele gruparii radicale Statul Islamic.…

- Londra a fost in stare de alerta, vineri seara, mai bine de 45 de minute: doua stații de metrou au fost inchise, dupa un incident care a avut loc in stația Oxford Circus. O femeie a fost ranita ușor, dar nu exista alte detalii.

- Astronomii au facut o dezvaluire șocanta pe suprafața soarelui. Aceștia au observat o gaura imensa in atmosfera superioara a stelei gigant care face posibila existența vieții pe Pamant.

- Trei stații de metrou au fost evacuate, vineri, din cauza unui incident de securitate, potrivit presei britanice. Totodata, o tânara a postat pe Tiwtter ca o poliția a venit la fața locului și intervine în forța.

- Statia de metrou Oxford Circus a fost evacuata din cauza unui posibil atac armat. Zona a fost securizata de agentii serviciilor de securitate. Oamenii aflati in zona s au baricadat in pub uri si cafenele. ...

- Panica în centrul Londrei. Poliția metropolitana a cerut oamenilor care erau în stația de metrou Circus Oxford sa o evacueze de urgența. Scotland Yard a spus ca incidentul ar fi de natura terorista și ca nu exista înca rapoarte despre victime. Poliția se teme sa nu…

- O adolescenta de 17 ani din Danemarca a fost gasita vinovata de planificarea de atacuri cu bomba la doua scoli, intre care o scoala evreiasca din capitala Copenhaga, a relatat vineri postul public DR,...

- O adolescenta de 17 ani din Danemarca a fost gasita vinovata de planificarea de atacuri cu bomba la doua școli, intre care o școala evreiasca din capitala Copenhaga, a relatat vineri postul public DR, citat de Reuters. Potrivit justiției, tanara dorea sa lupte in numele gruparii radicale Statul Islamic.…

- Actrița Stela Popescu a fost gasita decedata, joi, la domiciliul sau, a declarat, pentru AGERPRES, coordonatorul SMURD București, medicul Bogdan Oprița. "Acum 20 de minute a fost gasita decedata la domiciliu de echipajul SMURD", a afirmat Oprița. Stela Popescu avea…

- Pasagerii care se aflau intr-un avion ce avea ca ruta Londra - Las Vegas, au avut parte de cel mai groaznic zbor. Unii dintre ei au postat intreaga poveste pe retelele sociale, spre groaza internautilor.