- Politia britanica a anuntat vineri ca pachetul gasit in apropierea statiei Kings Cross din Londra ce a cauzat o alerta de securitate nu este suspect, adaugand ca traficul in zona a fost reluat, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Un purtator de cuvat al Politiei Metropolitane a declarat ca autoritatile au fost sesizate ca exista un pachet suspect la intersectia dintre strazile Pentonville si Caledonian, la ora locala 9.18 (11.18, ora Romaniei). Politia a securizat zona si i-a sfatuit pe oamenii care locuiesc in zona…

- Strazile, pietele si cladirile publice din Londra au fost iluminate joi seara, marcand inceputul celei de a doua sarbatori a luminilor din capitala britanica, relateaza AFP. Peste 50 de instalatii artistice si jocuri de sunet si lumina au fost desfasurate din nordul pana in sudul Londrei,…

- Politia britanica a anuntat ca decesul cântaretei Dolores O'Riordan nu este considerat suspect si ca medicii legisti urmeaza sa afle care au fost cauzele mortii, potrivit presei internationale. Initial, politia britanica a anuntat ca a fost chemata la un hotel din Park Lane, în…

- Romanca ucisa pe 3 ianuarie pe o strada din Londra, in apropierea unei gradinite, este Elisabeta Lacatusu, o vasluianca stabilita de mai multi ani in Marea Britanie. Suspectul crimei este un fost iubit al femeiei, un barbat originar tot din Vaslui, cunoscut cu antecedente penale pentru infractiuni cu…

- Cu toate ca autoritatile au precizat ca nu exista nicio amenintare specifica pentru evenimentele ce vor avea loc pe strazile capitalei britanice, Politia a atras atentia ca oamenii trebuie sa fie vigilenti.Nick Aldworth, reprezentant al Politiei Metropolitane, a afirmat ca vor fi utilizate…

- Tirgul de Craciun din orasul german Bonn a fost evacuat vineri seara in urma descoperirii unui colet suspect. Anunțul a fost facut de catre Poliție, care a precizat ca la fata locului au fost trimisi genisti si un robot de deminare pentru a investiga pachetul, citeaza mediafax. Politia a evacuat o…

- Politia britanica a anuntat marti ca a arestat un barbat pentru posesie de arme de foc dupa o operatiune a fortelor de ordine care condus la inchiderea pentru scurt timp a unei sosele importante din estul Londrei, relateaza Reuters. Ofiteri de politie au oprit o masina pe East India Dock Road din…

- Conditiile meteorologice vor afecta, intr-o prima etapa, regiunea de nord, urmand ca, treptat, ninsorile sa se extinda in partea de sud iar in aceasta zona sa se transforme in ploaie. Stratul de zapada poate atinge intre 2 si 5 cm la altitudini de peste 100 m, pe suprafete acoperite deja cu polei/gheata,…

- Poliția din Londra a anunțat ca un obiect a carui prezența a stat la originea unei alerte de securitate in districtul financiar din capitala britanica, marți dimineața, nu este suspect, dupa ce autoritațile au decis, ca masura preventiva, sa inchida stația de metrou St. Paul, transmite Reuters. …

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, sambata dimineata, in orasul Londra, autoritatile britanice suspectand ca incidentul s-a produs dupa o altercatie. Incidentul rutier a avut loc sambata in jurul orei 3.00 (5.00, ora Romaniei), la intersectia…

- Poliția germana a anunțat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze târgul de Craciun din centrul orașului. Conform poliției germane, obiectul gasit conținea „material exploziv sau inflamabil”. Un dispozitiv exploziv…

- Alerta de securitate în centrul Londrei. Mai multe zone au fost izolate din cauza prezentei unui vehicul suspect. Un robot al echipelor pirotehnice verifica un vehicul suspect marca Ford Focus stationat în fata imobilului. Sute de agenti de politie si militari au fost mobilizati…

- Autoritatile britanice au lansat marti o alerta de securitate, izoland zone din centrul Londrei din cauza prezentei unui vehicul suspect, afirma surse citate de presa locala. Alerta este in vigoare in jurul Turnului Gherkin, situat in centrul capitalei Marii Britanii. Un robot al echipelor…

- Mai multi oameni au fost raniti si noua au fost dusi la spital, inclusiv unul cu leziuni la picioare, dupa ce vineri a izbucnit panica in statia de metrou Oxford Circus, intr-un moment aglomerat al zilei. Politistii inarmati au alergat la statia de metrou Oxford Circus si la Oxford…

- O "altercație" între doi indivizi ar putea avea legatura o busculada care a avut loc pe fondul panicii generale în zona stației de metrou Oxford Circus, din centrul Londrei, a anunțat poliția britanica, informeaza site-ul agenției de știri Dpa. Autoritațile britanice nu…

- Autoritatile britanice intentioneaza sa redeschida circulatiei zonele restrictionate din cauza alertei de securitate din centrul Londrei. "Zonele sunt perchezitionate si depunem eforturi pentru anularea restrictiilor si redeschiderea statiilor de metrou", a transmis Politia metropolitana…

- Autoritatile britanice au inchis statia de metrou Oxford Circus si indeamna persoanele care sunt in zona sa se adaposteasca in cladiri, informeaza Sky News. "Daca va aflati in zona Oxford Street, adapostiti-va in cladiri! Agentii de politie au intervenit", a transmis Politia metropolitana…

- Politia londoneza investigheaza un incident petrecut in urma cu putin timp in metrou. Statia Oxford Circus, din vestul Londrei, a fost evacuata. Autoritatile spun ca au fost alertate din cauza unui schimb de focuri. S-a actionat preventiv, exact ca in cazul unui atac terorist. Pe twitter, martorii povestesc…

- Doua statii de metrou au fost inchise in Londra in urma incidentului de securitate produs vineri dupa-amiaza, anunta Politia metropolitana. Cel putin o persoana a fost ranita in urma incidentului de securitate produs vineri dupa-amiaza in centrul Londrei, anunta autoritatile britanice. „Pana in acest…

- Poliția londoneza reacționeaza la rapoarte despre impușcaturi auzite in preajma stației de metrou Oxford Circus din Londra. Oamenii au fost rugați sa se adaposteasca in cladirile din preajma. O femeie ar fi fost ranita ușor, in timp ce parasea stația de metrou.

- Poliția britanica a intervenit vineri dupa-amiaza la doua stații de metrou din centrul Londrei, unde au fost semnalate focuri de arma, relateaza agențiile internaționale de presa. Incidentul este tratat ca 'acțiune terorista', a anunțat poliția, fara sa ofere alte precizari,…

- Panica în centrul Londrei. Poliția metropolitana a cerut oamenilor care erau în stația de metrou Circus Oxford sa o evacueze de urgența. Scotland Yard a spus ca incidentul ar fi de natura terorista și ca nu exista înca rapoarte despre victime. Poliția se teme sa nu…

- O stație de metrou din Londra a fost evacuata din cauza unui incident de securitate, afirma surse citate de presa britanica. Incidentul a avut loc vineri la ora 16.40 (18.40, ora României) în stația de metrou londoneza Oxford Circus, care a fost evacuata. Zona a fost securizata…

- Stația Oxford Circus, din vestul Londrei, a fost evacuata, in urma unui schimb de focuri! Conform unor informații, ar fi fost vazut și fum ieșind din metrou. Politistii avertizeaza populatia sa evite zona, care este foarte aglomerata in aceasta perioada.știre in curs de actualizare #بالفيديو…

- Alerta in centrul Londrei! Stația de metrou Oxford Circus a fost inchisa, iar lumea a fost indemnata sa se adaposteasca. In acest moment, nu este clar ce anume se intampla, relateaza BBC News. Unii martori au afirmat ca s-au auzit focuri de arma, in timp ce alții au spus ca era fum in zona. Un martor…

- Serviciul consular al Statelor Unite ale Americii in capitala financiara a Elveției, Zurich, a fost evacuat luni dupa ce personalul a descoperit un pachet suspect la intrarea in cladirea reprezentanței diplomatice, a relatat ziarul Blick, care citeaza personal din

- Autoritatile au precizat ca activitatea de investigare si localizare a tuturor persoanelor date disparute a fost incheiata abia in ultimele saptamani. In luna iunie, politia a avut o lista cu 400 de persoane disparute, dintre care unele au fost raportate de mai multe ori, sub diferite nume.…

- Nebunie totala in capitala Marii Britanii. Asasinarea unui lord al crimei organizate, Sorin Șerbu de loc din Braila, ar putea declanșa un razboi sangeros pe strazile Londrei intre bandele de interlopi romani care iși disputa intaiatatea.Sebastian Ghița DIVORȚEAZA Tabloidele britanice…

- Un brailean de 36 de ani a fost ucis cu cruzime in Marea Britanie. Romanul a fost atacat cu bate de baseball, in plina strada, de mai multe persoane cu cagule, relateaza Daily Mail. Sorin Serbu, 36 de ani, tata al unui copil de 10 ani, a fost atacat in Londra de mai mulți barbați despre care…

- Cel putin trei oameni au fost raniti aseara dupa ce un taxi a lovit mai multi pietoni in centrul Londrei. Potrivit presei, soferul automobilului a fugit de la fata locului, insa la scurt timp a fost retinut.Politia londoneza nu a calificat incidentul drept unul terorist.

- Mai mulți oameni au intrat in panica și au fugit de la locul unui accident rutier produs miercuri seara in zona centrala Covent Garden din Londra, dupa ce un taxi a intrat pe trotuar și a ranit doi pietoni, potrivit poliției capitalei britanice, informeaza dpa. "Poliția la fața locului in Covent Garden…

- Un vehicul taxi a lovit mai multi pietoni miercuri seara, in centrul Londrei, anunta Politia metropolitana. Cel putin patru persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, in urma incidentului rutier produs miercuri seara in centrul Londrei, afirma surse citate de cotidianul The Independent. Numeroase…

- O noua alerta in Regatul Unit. Un centru comercial din Dublin a fost evacuat in urma unei acțiuni in forța a autoritaților, la doar cateva ore dupa ce un taximetrist a intrat in mulțime, in Londra.

- Un taxi a lovit mai multi pietoni, în centrul Londrei, anunta Politia metropolitana, precizând ca incidentul nu este de tip terorist. Incidentul rutier a avut loc miercuri seara în zona Covent Garden din Londra. Potrivit martorilor, un taxi a parasit carosabilul si a…

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce un taxi a intrat in multime in centrul Londrei, miercuri seara, informeaza Realitatea.net. Politia a anuntat ca nimeni nu si a pierdut viata, insa exista mai multi raniti. Autoritatile exclud varianta unui atac terorist.Sursa foto: Google Maps ...

- Autoritatile capitalei britanice Londra au introdus taxa numita Toxicity Charge (T-Charge). Astfel, de la inceputul acestei saptamani, orice localnic care calatoreste sau traverseaza zilnic cu masina sa metropola, va fi obligat sa achite, de asemenea zilnic, o taxa suplimentara in valoare de 10 lire…

- Cinci persoane au fost ranite sambata dimineata, in zona Rosenheimer Platz din centrul orasului Munchen din Germania, in urma mai multor atacuri cu arma alba. Politia a retinut un suspect. Motivele atacului nu sunt cunoscute deocamdata. Viata niciuneia dintre victime nu este in pericol, potrivit autoritatilor.

