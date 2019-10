Alerta de ultima ora. A luat foc cabana de la Stejaru.foto Pompierii maramureseni au fost solicitati sa intervina la padurea Stejaru, localitatea Satulung unde a izbucnit un incendiu la o cabana, pe DE 58 la km 133+500 M Din primele informatii pompierii s-au deplasat la fata locului dupa ce au fost chemati sa intervina, prin apel la 112. Vom reveni cu amanunte Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei 18:20 autoritațile au fost alertate printr-un apel la 112 despre faptul ca o cabana cu destinație turistica a fost cuprinsa de flacari in orașul Oravița. La fața locului s-au deplasat de urgența trei echipaje de pompieri și o autospeciala SMURD. In scurt timp, incendiul a fost…

- In cursul zilei de vineri pompierii turdeni au recepționat un apel pe numarul de urgența 112, privind o posibila scurgere de gaze la un apartament din Campia Turzii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Alerta de furtuna in Baia Mare, Baia Sprie, Tauții-Magherauș și alte localitați. Grindina,ploi torențiale și vijelie. Vezi zonele vizate COD : GALBEN Valabil pana la ora 19:30 IJudețul Maramures: Baia Mare, Baia Sprie, Tauții-Magherauș, Șisești, Satulung, Recea, Dumbravița, Cicarlau, Groși, Coltau;…

- Omul de afaceri Remus Radoi va fi audiat in scurt timp la Poliția Caracal. Acesta a declarat ca a fost rugat de fostul adjunct al IPJ Olt, Nicolae Alexe, sa il ajute in ancheta pentru gasirea Alexandrei Maceșanu, care sunase la 112 și anunțase ca a fost rapita.Citește și: Prognoza METEO pe…

- In urma cu putin timp un apelant a solicitat, la telefonul de urgenta 112, un echipaj de pompieri, in municipiul Constanta, pe strada Nicolae Grindeanu, din cartierul Kilometrul 4 5.Potrivit acestuia, in una din ghenele de gunoi, era un catel care trebuia salvat de militari.Pompierii s au conformat…

- Aproximativ 1.000 de locuitori de pe insula Gran Canaria din Insulele Canare au fost evacuati in urma unui incendiu de vegetatie care s-a extins catre un parc național și o zona populata cu turiști, au anuntat serviciile de urgența spaniole, potrivit Mediafax.Citește și: Explicații facute…

- Alerta in Timiș, in aceasta dupa-amiaza. Pompierii din cadrul ISU Timiș au fost solicitați sa intervina in localitatea Periam, unde o persoana ar fi fost vazuta plutind pe raul Mureș. Din primele informații ar fi vorba de cadavrul unui barbat. La fața locului s-a deplasat un echipaj din partea Subunitații…

- Doua incendii puternice izbucnite in urma cu puțin timp mistuie doua cladiri, una la ieșirea din Buzau sper Spataru, iar cealalta, in localitatea Oreavu. Primul incendiu anunțat a fost cel din localitatea Oreavu. Pompierii au fost informați cu privire la faptul ca acoperisul unei case de circa 150…