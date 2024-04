UPDATE. Pompierii, în alertă! Incendiu la un hotel din Mamaia – VIDEO Informații de ultima ora indica faptul ca pompierii constanțeni au intrat in alerta și intervin in zona unui hotel din Mamaia, unde a fost sesizat un incendiu. UPDATE: Potrivit replicaonline.ro hotelul se afla intr-un proces amplu de reabilitare, iar cel mai probabil, la parterul imobilului, erau depozitate materialele de construcție. UPDATE: Din cate anunța presa […] The post UPDATE. Pompierii, in alerta! Incendiu la un hotel din Mamaia – VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta intervin la un incendiu la Hotel Parc, Mamaia.Din primele informatii, se pare ca ard gunoaie si materiale langa piscina hotelului.Pompierii intervin cu 5 masini de stingere, 2 autoscari, 3 smurd, un Saj…

- Pompierii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați sa intervina in cursul zilei de miercuri, 10 aprilie a.c., in Mamaia, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un cunoscut hotel.Este vorba despre Hotelul Parc. Se pare ca arde fațada hotelului. S-a intervenit cu 5 autospeciale de stingere, 2 autoscari,…

- UPDATE FOTO INCENDIU la o locuința din Roșia Montana: Intervin pompierii din Campeni și Abrud INCENDIU la o locuința din Roșia Montana: Intervin pompierii din Campeni și Abrud Un incendiu a izbucnit luni, in jurul orei 13:30 la o locuința din Roșia Montana. Intervin pompierii din Campeni cu doua autospeciale.…

- UPDATE: Pompierii militari au precizat in urma cu puțin timp faptul ca, din fericire, nu se confirma banuiala conform careia persoanele din interiorul imobilului sa fi fost surprinse inauntru in momentul in care s-a prabușit tavanul. STIRE INITIALA: DRAMATIC… Un incendiu devastator a izbucnit in aceasta…

- O hala situata pe Calea Baciului din Cluj-Napoca a luat foc joi dimineața. Pompierii intervin cu șase autospeciale și doua autoscari. In interiorul construcției funcționa un depozit de materiale de construcții. Pompierii din cadrul Detașamentelor 1, 2 și Turda intervin in aceste momente cu șase autospeciale…

- In aceasta seara, pe strada Salinelor din Turda Noua, a izbucnit un incendiu, la care intervin pompierii turdeni chiar in aceste momente. Din primele informații oferite de ISU Cluj, se pare ca e vorba despre un incendiu de vegetație uscata, solicitarea venind in urma cu 10 minute. Revenim in curand…

- UPDATE: Incendiu de vegetație uscata intre Petrești și Sebeșel. Intervin pompierii din Sebeș și SVSU Sasciori Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit vineri seara, in jurul orei 18:30, intre localitațile Petrești și Sebeșel. Secția de pompieri Sebeș in cooperare cu SVSU Sasciori intervin pentru…

- Alerta in aceasta dimineata pentru pompierii din Resita, care au intervenit pentru a stinge un incendiu izbucnit la o locuinta din localitatea Dognecea, judetul Caras-Severin. Din nefericire o femeie in varsta de 87 de ani a fost gasita moarta. „Pompierii militari carașeni au fost solicitați in aceasta…