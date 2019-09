Stiri pe aceeasi tema

- Universitarul independent Kais Saied si omul de afaceri in prezent in inchisoare Nabil Karoui se vor infrunta in al doilea tur de scrutin al alegerilor din Tunisia, a anuntat marti forul electoral (ISIE), relateaza AFP. Potrivit rezultatelor oficiale, Kais Saied a obtinut "18,4%" din voturi si Nabil…

