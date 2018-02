ALEGERI ITALIA. Juncker, pas înapoi: Am fost înțeles greșit ''Cred ca am fost total gresit inteles'', a declarat Juncker in fata presei, in marja summitului european care are loc vineri la Bruxelles. ''Ca executiv comunitar, noi credem ca va exista un guvern care poate functiona dupa alegerile'' programate la 4 martie, a subliniat el. Joi, intr-o conferinta la Bruxelles, Juncker s-a declarat ''mai ingrijorat de rezultatul alegerilor din Italia decat de cel al referendumului intern al SPD'', prin care social-democratii germani decid daca vor intra sau nu la guvernare alaturi de conservatori. ''Trebuie sa ne pregatim pentru cel mai rau scenariu,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si-a exprimat vineri regretul ca afirmatiile sale din ajun referitoare la 'cel mai rau scenariu' care poate urma alegerilor legislative din Italia au fost 'gresit intelese', el dand asigurari ca executivul comunitar este increzator in privinta…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si-a exprimat vineri regretul ca afirmatiile sale din ajun referitoare la ''cel mai rau scenariu'' care poate urma alegerilor legislative din Italia au fost ''gresit intelese'', el dand asigurari ca executivul comunitar…

- In fiecare zi, da viața, culoare și stil spațiilor interioare. Nu are timp sa se plictiseasca. Adelina Iucal este o tanara designer, care, la 27 de ani ai sai, și-a inițiat propria afacere. Este originara din Pirlița Unghenilor. A invațat la Școala de Arte Plastice din Ungheni, apoi la Facultatea…

- Noua lege electorala face imposibil un guvern stabil. Fortele politice se infrunta in cadrul unei campanii electorale terne, in care predomina propuneri nerealiste si populiste, potrivit Les Echos , citat de Rador. Conform ultimelor sondaje, 45% dintre italieni nu au inca o optiune si se gandesc sa…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat joi in legatura cu posibilitatea unei 'reactii puternice' a pietelor dupa alegerile legislative din Italia, seful executivului Uniunii Europene facand apel la 'pregatiri pentru cel mai rau scenariu', relateaza AFP. 'Inceputul lui martie…

- ''Inceputul lui martie va fi o saptamana foarte importanta in Uniunea Europeana'', cand au loc referendumul intern al social-democratilor germani cu privire la acordul de coalitie cu conservatorii, dar si alegerile parlamentare din Italia, a declarat Juncker, intr-o conferinta la Bruxelles.''Sunt…

- Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio Berlusconi) si doua formatiuni de extrema-dreapta - Liga Nordului si Fratii Italiei - reuneste 37%-38% din intentiile de vot. Aceasta coalitie ''este…

- Tot mai mulți romani care viziteaza tarile dezvoltate din Europa, dar și romanii stabiliți in alte tari care vin in vizita acasa, constata un fenomen aparent paradoxal: deși nivelul de trai din Romania este net inferior comparativ cu cele din Germania, Italia, Anglia de exemplu, prețurile din supermarketurile…

- "Italienii nu au devenit eurofobi, insa manifesta o mare eurofrustrare. Ei manifesta o mare deceptie fata de Europa care le-a inselat asteptarile", a sustinut in timpul unei conferinte de presa Sebastien Maillard, directorul centrului de reflectie european.

- Italienii au sentimentul ca au fost abandonati de partenerii lor din UE, iar votul lor la alegerile generale din 4 martie risca sa traduca nemultumirea lor, avertizeaza Institutul Jacques Delors intr-un studiu facut public vineri la Bruxelles, informeaza AFP. "Alegerile din 4 martie vor decide modul…

- "Alegerile din 4 martie vor decide modul in care Italia se va inscrie in procesul european in urmatorii ani, care se anunta decisivi", afirma autorii studiului. "Ele ar putea duce la o criza politica", atentioneaza acestia.Coalitia de dreapta/extrema dreapta ramane in frunte, potrivit ultimelor…

- Italienii au sentimentul ca au fost abandonati de partenerii lor din UE, iar votul lor la alegerile generale din 4 martie risca sa traduca nemultumirea lor, avertizeaza Institutul Jacques Delors intr-un studiu facut public vineri la Bruxelles, informeaza AFP. "Alegerile din 4 martie vor decide modul…

- Romania este prezenta zilele acestea la Bursa de Turism de la Milano. Intrarea la standul țarii noastre reprezinta o replica in miniatura a celei mai impunatoare porți a Cetații din Alba Iulia, Poarta a III-a. ”Italia, prioritate pentru ministerul Turismului din Romania. O dovedește și mobilizarea…

- Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere cu 6,8% fata de 1,20 milioane unitati in luna ianuarie 2017. Comparativ, pe ansamblul anului 2017 vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere…

- In acelasi context, 96% dintre cumparatorii online fac achizitii din marketplace, platforme online pentru terti comercianti. 67% dintre acestia pun alegerea pe seama faptului ca preturile sunt mai bune, iar 43% au indicat gama mai larga de produse din fiecare categorie.Principalele motive…

- Liderii de centru-stanga si centru-dreapta in campania pentru alegerile generale din Italia, Matteo Renzi si Silvio Berlusconi, au exclus amandoi posibilitatea de formare a unei mari coalitii, informeaza marti dpa. Majoritatea analistilor afirma ca un acord stanga-dreapta este unul dintre cele mai probabile…

- Viceprim ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, va participa luni, 5 februarie a.c., la Milano, la Forumul european al liderilor pentru guvernare deschisa European Open Goverment Leaders 39; Forum , eveniment organizat in prima zi a Saptamanii Guvernarii…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit...

- Reactia Corinei Cretu se incadreaza astfel in linia declaratiilor facute de un alt comisar, cel pentru Justitie, care arata recent ca este "foarte logic" sa "existe o garantie privind un sistem judiciar independent si respectarea statului de drept". “Ceea ce se discuta la ora actuala, si nu este legat…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Abuzurile din justiție și poliția secreta din România, toate sub parafa luptei anticorupție, constituie subiectul unui editorial publicat în EuObserver. Afirmațiile și concluziile textului vin și în contextul în care președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și…

- Silvio Berlusconi s-a intalnit cu presedintele Comisiei UE, Jean Claude Juncker, cu care a avut discutii timp de 40 de minute la Bruxelles. La intalnire a participat si presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, potrivit Rador care citeaza Il Giornale.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi afirmat luni ca sub îndrumarea sa, Rusia ar fi aderat la NATO în urma cu peste 15 ani, relateaza DPA. În cursul unei vizite la Bruxelles, Berlusconi, în vârsta de 81 de ani, s-a descris pe el însusi ca un 'copil…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi afirmat luni ca sub indrumarea sa, Rusia ar fi aderat la NATO in urma cu peste 15 ani, relateaza DPA. In cursul unei vizite la Bruxelles, Berlusconi, in varsta de 81 de ani, s-a descris pe el insusi ca un 'copil al razboiului care a trait timp de 50 de ani…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a afirmat luni ca, sub indrumarea sa, Rusia ar fi aderat la NATO in urma cu peste 15 ani, relateaza DPA. In cursul unei vizite la Bruxelles, Berlusconi, in varsta de 81 de ani, s-a descris pe el insusi ca un ''copil al razboiului care a…

- Politistii si procurorii DIICOT au efectuat perchezitii la o retea de traficanti de persoane care racolau tinere si apoi le obligau sa se prostitueze Italia, Spania, Germania, Austria si Belgia. Descinderile au avut loc in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Bacau si Dolj.

- Tarile respective fac parte din cele 23 de state care depasesc limitele de emisii fixate in Uniunea Europeana pentru dioxidul de azot sau particulele fine (PM10), poluanti legati mai ales de circulatia rutiera si care sunt periculosi pentru sanatate. Executivul comunitar a decis sa-i convoace…

- Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce furtuna Friederike a lovit joi Europa, perturband traficul in Belgia, Italia, Olanda, Marea Britanie, Turcia si Germania, informeaza DPA. In Belgia, o femeie a fost ucisa dupa ce un copac a cazut pe masina sa la inceputul zilei de joi, atunci cand aceasta…

- Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce furtuna Friederike a lovit joi Europa, perturband traficul in Belgia, Italia, Olanda, Marea Britanie, Turcia si Germania, informeaza DPA. In...

- Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce furtuna Friederike a lovit joi Europa, perturband traficul in Belgia, Italia, Olanda, Marea Britanie, Turcia si Germania, informeaza DPA. In Belgia, o femeie a fost ucisa dupa ce un copac a cazut pe masina sa la inceputul zilei de joi, atunci…

- ♦ Anul trecut au fost inmatriculate 472.800 de autoturisme Dacia la nivel european (UE A Elvetia, Norvegia, Islanda si Liechtenstein), in crestere cu 12,1%. Numarul de autoturisme noi in­ma­triculate a crescut anul trecut in Ro­mania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate a crescut anul trecut in Romania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala plasandu-se pe locul 17 in UE, potrivit datelor ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din…

- Anul 2017 a adus un numar de peste 363.000 de noi selleri din Europa pe platforma gigantului american Amazon. Dintre acestia, 36,3% s-au inregistrat pe Amazon in Marea Britanie, Germania, Italia, Franta sau Spania, conform Marketplace Pulse. Per total, un milion de noi selleri s-au alaturat platformei…

- Fotocredit: Dacia Dacia a reușit in 2017 cel mai bun an al sau in materie de vanzari, constructorul de la Mioveni raportand nu mai puțin de 655.235 de unitați livrate clienților di toata lumea anul trecut. Valoarea este cu 12.2% mai mare fața de 2016. Evident, cea mai mare piața de desfacere pentru…

- Cel putin 20.000 de persoane au manifestat sambata, la Viena, impotriva coalitiei dintre dreapta si extrema dreapta, care se afla la putere de aproape o luna in Austria si care este criticata pentru pozitiile privind imigratia si programul sau social. Sub sloganul "comitetul de primire a Noului…

- Uniunea Europeana l-a invitat pe ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif la un dialog cu omologii sai din Franta, Germania si Regatul Unit pentru mentinerea acordului nuclear, informeaza AFP. Intr-un comunicat publicat luni noaptea la Bruxelles, UE precizeaza ca discutiile urmeaza…

- Ungaria este gata sa isi majoreze pana la 1,2% din PIB contributia la bugetul Uniunii Europene, a declarat luni Janos Lazar, sef de cabinet al premierului Ungariei, citat de MTI. "Suntem convinsi ca nu putem avea mai multa Europa cu mai putini bani", a spus ministrul ungar intr-o conferinta de presa…

- Ungaria este gata sa isi majoreze pana la 1,2% din PIB contributia la bugetul Uniunii Europene, a declarat luni Janos Lazar, sef de cabinet al premierului Ungariei, citat de MTI. "Suntem convinsi ca nu putem avea mai multa Europa cu mai putini bani", a spus ministrul ungar intr-o conferinta de presa…

- 19 decembrie - Noul guvern austriac ar putea deschide calea unei noi coalitii in Europa. Cresterea popularitatii miscarilor anti-sistem si de extrema dreapta in Europa nu este ceva nou. Ce este nou este diviziunea tot mai mare intre Bruxelles si unele state membre ale UE privind abordarea fata Rusia.…

- Alphabet, holdingul care controleaza Google, a transferat in anul 2016 o suma de 16 miliarde de euro prin Insulele Bermude, evitand plata taxelor, scrie Bloomberg . Gigantul internetului folosește o strategie cunoscuta sub numele de ”Double Irish” (Irlandezul dublu – n.r.) și ”Dutch sanwich” (Sanvișul…

- Compania low-cost irlandeza Ryanair vine cu o oferta fulger de final de an. Operatorul propune mai multe destinații cu plecare din Romania, la prețul de 9,99 euro. Oferta este valabilă până pe 31 decembrie, inclusiv. Prețul de 9,99 euro este pe segment, cu taxele de aeroport…

- Noul cancelar austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a decis ca prima sa vizita în strainatate, dupa ce va prelua luni conducerea executivului de la Viena, sa o faca la Bruxelles, în încercarea de a tempera îngrijorarile provocate

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a trimis marti o scrisoare liderilor statelor membre ale UE in care solicita sa se renunte la ideea stabilirii unor noi cote obligatorii de refugiati, care in opinia sa sunt 'ineficiente' si 'provoaca diviziuni' intre tarile blocului comunitar, initiativa…

- Compania aeriana low-cost Ryanair se confrunta cu perspectiva unei greve a pilotilor la nivel european, pentru prima data in istoria sa, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Marţi, sindicatul piloţilor Vereinigung Cockpit (VC) a informat, fără a preciza datele exacte, că…

- Proiectul face parte din programul educațional Lab for European Project Making, iar atelierele de lucru au loc in Timișoara, Novi Sad și Rijeka, in perioada decembrie 2017- iulie 2018. Obiectivul proiectului este de a spori capacitatea viitoarelor Capitale Culturale, la nivel local…

- Delegația PSD din Parlamentul European se remarca prin apropierea de centrul consensului politic din grupul S&D, fapt ce confirma rolul tot mai important al europarlamentarilor romani in cadrul acestei familii politice, arata o analiza recenta realizata de VoteWatch Europe. Eurodeputații PSD…

- Potrivit ultimului studiu Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2016/17 Women’s Report, la nivel mondial activitatea antreprenoriala a femeilor este in creștere cu 10%, comparativ cu 2014. In Romania aceasta creștere depașește media globala de aproape 14%, in schimb dorința femeilor de a inființa o…

- Zilele acestea, in plenul Parlamentului European la Bruxelles, Razvan Popa a luat cuvantul pentru a sublinia din nou importanța ca Romania sa acceada in spațiul Schengen pentru ca a caștigat acest drept. Romania a implinit 10 ani de cand a devenit țara membra a Uniunii Europene și iși dorește, legitim,…

- Valoarea schimburilor comerciale intre Romania și Italia ar putea depași 14 miliarde de euro in 2017, fiind cea mai mare valoare inregistrata in ultimii zece ani, potrivit estimarilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA). Prezența unei numeroase comunitați…