Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta la vot la alegerile europarlamentare este de 1,31-, iar la referendum de1,07-, duminica, la o ora de la deschiderea sectiilor de votare. Conform datelor BEC, pentru alegerea europarlamentarilor romani, la sectiile de vot din tara si-au exprimat votul 240.237 de alegatori. La referendumul pe…

- Peste 7700 de timiseni au votat pana la ora 8 a diminetii in cadrul scrutinului pentru alegerile europarlamentare, arata datele Biroului Electoral Central, in timp la Referendum au stampila pe cele doua buletine peste 6700 de persoane. Conform primei raportari transmise de Biroul Electoral Central,…

- Un numar de 753 de romani aflati in strainatate au votat la alegerile europarlamentare pana duminica la ora 6:00, cu o ora inainte ca sectiile de votare sa se deschida si in Romania. La referendumul pe justitie si-au exprimat optiunea 727 de persoane.

- Mii de oameni participa, sambata, la mitingul electoral al PNL din Piata Victoriei din Capitala, iar la eveniment si-a anuntat participarea si presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a fost prezent si la mitingul PNL de la Iasi, din 11 mai. Cu aceasta ocazie, liberalii isi prezinta candidatii la…

- "Miza consultarii populare initiate de presedintele Klaus Iohannis este una mare. Fac un apel pentru toti romanii, dar special pentru cei din Timis, pentru ca prezenta la ultimele alegeri europarlamentare a fost mult mai mica aici decat media nationala, respectiv de 27,36%, in timp ce la nivel national…

- Deputatul Varujan Vosganian, purtator de cuvant ALDE, a declarat miercuri, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca parlamentarii ALDE au votat, in plenul reunit, impotriva avizarii favorabile a inițierii de catre președintele Klaus Iohannis a unui referendum pe justiție simultan cu alegerile europarlamentare…

- Dragnea trimite doi foști deținuți politici la consultarile de la Cotroceni și pe Eugen Nicolicea, potrivit stiripesurse.ro. Prezența lui Marin Iancu și Ioan Munteanu in delegația PSD vine in contextul in care social-democrații cer revocarea procurorului general Augustin Lazar acuzat ca a refuzat liberarea…

- Coordonatorul campaniei PSD, Mircea Draghici a declarat, joi, ca potrivit legii, este obligatoriu sa se organizeze sectii de votare diferite la alegerile europarlamentare si referendumul pe Justitie, anuntat de presedintele Klaus Iohannis. "Legea nu ne permite decat secții de votare diferite. Aduceti-va…