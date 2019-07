Agnes Heller, filosof şi profesor, a murit "Agnes Heller, membra a Academiei nationale de stiinte, filosoafa si profesoara la New School for Social Research din New York (...) a decedat pe 19 iulie la varsta de 90 de ani", a informat un comunicat al MTA. Potrivit site-ului ungar 444.hu, Agnes Heller nu a mai revenit vineri dupa ce a plecat sa inoate in Lacul Balaton.



Nascuta la 12 mai 1929 la Budapesta, ea a fost eleva unuia din principalii ganditori ungari ai secolului al XX-lea, filosoful marxist Georg Lukacs (1885-1971). Agnes Heller a ajuns unul din principalii animatori ai "Scolii de la Budapesta", curent critic al socialismului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

