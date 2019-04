Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 4 ani a murit într-un accident petrecut în județul Brașov, produs la ieșirea din Rupea spre Sighișoara, unde o mașina cu 4 persoane s-a rasturnat într-un pârâu. Sora fetiței, în vârsta de 11 luni, și parinții ei au fost transportați la spital, în…

- Astazi este ziua surprizelor in showbizul romanesc! Dupa ce www.spynews.ro v-a povestit ca Betty Stoian urmeaza sa-și creștineze baiețelul azi, o alta vedeta va ajunge atat cu copilul la botez, cat și in fața altarului!

- Viata unui barbat de 32 de ani s-a schimbat total dupa ce a fost diagnosticat de cancer. Desi a devenit de curand tata, tanarul nu si-a putut saruta micuta, dar nici pe sotie. Motivul? Saliva lui este toxica! Mesajul acestuia este de-a dreptul sfasietor.

- Shannon Clifton a povestit iadul in care a trait alaturi de Shane Ray Clifton, tatal sau, care a abuzat-o de cand avea doar 6 ani. "Mi-a furat viața", a spus tanara, care in prezent este de 18 ani.

- Andreea Mantea s-a mutat de aproape doua luni in Turcia, unde traieste o noua viata si iubeste din nou. Prezentatoarea show-ului matrimonial "Puterea dragostei" a confirmat si faptul ca iubeste din nou si se simte iubita si ca traieste cea mai frumoasa perioada din viata sa. "Am intrat in…

- Tot mai multe victime sunt inregistrate din cauza gripei. O fetița de trei ani a decedat in urma virusului. Copila era fiica unui angajat de la penitenciarul din Rezina. In acest sens, angagații instituției au adus condoleanțe familiei fetiței, intr-o postare pe rețelele de socializare.

- Un barbat de 27 de ani și-a violat fiica de 38 de zile și a fost condamnat la 244 de ani de inchisoare in Texas, Statele Unite ale Americii. Totuși, infernul din familia lui Patricio Medina nu se limita la suferința fetiței. Tatal victimei se confrunta cu mai multe acuzații de atac impotriva celorlalți…

- Autoritațile au felicitat echipa in cadrul unei festivitați organizate la Primarie, in luna decembrie a anului trecut O echipa de medici de la Spitalul din Ramnicu Sarat a fost sarbatorita de administrația locala, recent, in cadrul unei ședințe festive. A fost un omagiu adus salvatorilor in halate…