- Marea Britanie risca sa suporte un impact mai puternic asupra economiei decat in perioada crizei financiare globale de acum 10 ani, daca peste patru luni va iesi din Uniunea Europeana in conditii extreme, a avertizat miercuri Banca Angliei, transmite Reuters.

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a afirmat miercuri ca diminuarea relatiilor Statelor Unite cu Arabia Saudita in urma asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi ar fi o greseala din perspectiva securitatii nationale si nu i-ar impinge pe sauditi intr-o directie mai buna in politica interna, transmite…

- Judecatorii Tribunalului Vaslui au motivat sentinta in dosarul in care 21 de vamesi de la Albita au fost condamnati pentru fapte de coruptie, dar achitati pentru infractiunea de asociere in vederea savarsirii de infractiuni, fapta pentru care riscau pedepse cu detentia.

- Cinci copii din Dambovița sunt in stare grava dupa ce ar fi ingerat calmante puternice. Mai multe ambulanțe au ajuns la Ghergani și i-au preluat. Toți au fost duși de urgența la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala. Știre in curs de actualizare The post Cinci copii din Dambovița, in stare grava…

- Arabia Saudita a catalogat uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul saudit de la Istanbul ca fiind "o greseala uriasa si grava" si a reiterat ca printul mostenitor Mohammad bin Salman nu a fost implicat in acest incident, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 15 migranti, printre care si copii, au murit dupa ce camionul în care se aflau s-a rasturnat, duminica, în vestul Turciei, în provincia Izmir, a anuntat agentia Anadolu, citata de Reuters.

- „Vreau sa anunt public ca nu mai accept insultele din partea Guvernului Romaniei fata de munca pe care o fac”, a declarat luni comisarul eurpean pentru dezvolare regionala Corina Cretu, la o conferinta de presa privind viitoarele programe din cadrul politicii de coeziune.

- S-a intamplat la liceul ”Eugen Lovinescu”, din Capitala, unde mai mulți elevi au fost batuți de niște huligani care au aparut in curtea instituției. Doi dintre elevi au ajuns in stare grava la spital. Indivizi necunoscuți i-au atacat pe elevi, i-au lovit și i-au taiat apoi și cu cuțitele. In ajuntorul…