Aceasta este cea mai puternica zodie din horoscop! Este supranumit Îngerul Care Dansează în Noapte. Nimic nu îl doboară

Scorpionul este una dintre cele mai importante zodii din horoscop. Se poate asemna unui inger care danseaza in intuneric. Scorpionul lumineaza noaptea si aduce lumii o noua percepție in situații de criza. Profunzimea percepției si capacitatea de a fi sincer este evidenta pentru toți cei cu care intra in contact. Cei aflati in zodia scorpion au in interior o forta puternica care-i ghieaza in viata in tot ceea ce fac. Insa, aceasta este inconjurata de rani și cicatrici din trecut. Prin el trece un ocean de emoții, ințelegand durerea ca nimeni altul. Simbolul inițial al zodiei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Statul a considerat foarte clar ca industria de construcții reprezinta o prioritate, a spus Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, precizând ca "efectele par ca sunt foarte bune, se întorc deja lucratori din afara României în țara - asta au spus firmele de construcții”.Fiind…

- -Bula, cine ne-a facut pe noi, oamenii? intreaba profesoara. -Sarpele, doamna profesoara… -Cum asa, Bula? -Pai, daca nu ar fi existat el, cu fructul lui oprit, Eva ar fi umblat si acum prin Rai bezmetica si fata mare…

- Este de șase ani in Italia, iar din aceasta ediție de Serie A s-a afirmat in randul fotbaliștilor din Il Calcio. Ionuț Andrei Radu, 22 de ani, a fost titular intre buturi la Genoa, gruparea ce l-a achiziționat vara trecuta pentru 8 milioane de euro. A ajutat-o din plin sa se salveze de la retrogradare.…

- Antrenorul pandurilor si presedintele clubului au parasit cu greu stadionul din Iasi, escortati de politie, dupa ce suporterii echipei gazda l-au asteptat la iesire pe Sorin Cartu. Antrenorul pandurilor a intrat la acest meci in conflict cu unii spe...

- HOROSCOP Rac - dragostea care o arata pentru casa, camin, lucrurile care ii inconjoara sunt uimitoare. Cu toate acestea, au o doza de reticența. Nu dau tot. Iși motiveaza hotararile. Ei pastreaza secretul unei iubiri dar și distanța. Oamenii nu trebuie sa aiba o aventura cu acest nativ. Racii…

- Dragi prieteni, tineri și varstnici, Am ținut sa scriu aceste randuri avand in vedere perioada in care ne aflam. In toate orașele și satele au fost amplasate bannere, mesh-uri cu partide politice, vi s-au imparțit pliante, oamenii incearca sa va convinga, sa va spuna…

- Peștii pirania intr-un lac din Marea Britanie au fost descoperiți de pescari, in regiunea Doncaster. Este neobișnuit pentru aceasta specie de pești carnivori sa traiasca așa departe de locul lor de baștina, raurile din Amazon, America de Sud. Oamenii din apropierea lacului Martinwells, in partea de…