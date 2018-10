Accident rutier cu victima decedata O persoana a decedat in urma unui accident rutier produs vineri dimineata in satul Plevna din comuna Lupsanu. Potrivit ISU Calarasi este vorba despre un pieton. In cauza politistii efectueaza cercetari in vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor producerii evenimentului rutier Citeste articolul mai departe pe mediacalarasi.ro…

