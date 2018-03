Stiri pe aceeasi tema

- Un consilie local din Corjeuti a fost trimis in judecata pentru accidentarea mortala a unui minor si parasirea locului accidentului rutierTragedia a avut loc pe 25 februarie 2018, pe strada centrala din satul Corjeuti, raionul Briceni.

- La data de 9 martie 2018, in jurul orei 22.30, politistii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, produs pe raza localitatii Tauti, comuna Metes. Un barbat de 49 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism pe strada Principala din localitate,…

- Polițiști din cadrul Politiei Slanic Moldova au depistat in flagrant un tanar de 22 de ani, din Targu Ocna, in timp ce conducea un autoturism pe DN 12B. In urma verificarilor efectuate de polițiști s-a stabilit ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Totodata,…

- Femeia care conducea o Honda CRV 4×4 si-a lasat masina in parcare, in Godalming, Surrey, pentru ca la intoarcere sa fie intampinata de un mesaj ciudat, scrie a1.ro. "Poate te vei gandi mai mult la ceilalti data viitoare cand parchezi si nu vei mai parca asemenea unui idiot!", a fost mesajul. …

- Un accident rutier s-a petrecut vineri dimineața, pe Bulevardul Revoluției 1989 din Alba Iulia, in fața Spitalului Județean de Urgența Alba. Doua autoturisme marca Dacia Logan respectiv Dacia Solenza s-au lovit iar mașinile au ajuns pe scuarul dintre cele doua sensuri de mers. Ambele autoturisme erau…

- Miercuri, 28 februarie, politistii de investigatii criminale l-au identificat pe un barbat de 33 de ani, din Alba Iulia, ce este banuit de comiterea unei tentative de furt. Se pare ca, in noaptea de 03/04 februarie a.c., acesta ar fi incercat sa sustraga carburant din rezervorul unui autoturism parcat…

- Accident rutier in municipiul Ramnicu Sarat. O soferița a pierdut controlul asupra direcției autoturismului si a acrosat un stalp. In urma impactului, femeia a fost ranita. Revenim cu amanunte! Imagine arhiva Articolul Accident in Rm. Sarat. Soferița ranita dupa ce a lovit cu masina un stalp apare prima…

- Un accident rutier s-a petrecut miercuri, in jurul orei 17.40, pe Bulevardul Incoronarii din Alba Iulia. Din primele date, un autoturism a parasit partea carosabila și a lovit un stalp de pe marginea drumului. Potrivit IPJ Alba, șoferul a fost ranit, probabil ușor. La fața locului s-au deplasat echipaje…

- Un accident rutier a avut loc sambata seara in Alba Iulia, pe strada Vasile Goldiș. Un biciclist a fost lovit de un autoturism aparținand unei firme de taxi din oraș. Un biciclist a fost lovit de un autoturism, sambata seara, in jurul orei 20.00, pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia. Potrivit martorilor,…

- Un barbat din Cugir este cercetat penal in urma unui accident rutier petrecut joi dupa-amiaza, in oras. In timp ce conducea un moped, a intrat in masina ce circula in fata sa. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, insa mopedistul era sub influenta alcoolului. Potrivit IPJ Alba, in 22 februarie,…

- In cursul nopții de 17/18 februarie 2018, politistii Biroului Rutier din Alba Iulia au organizat, pe raza municipiului Alba Iulia si a localitatilor rurale arondate, o actiune ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere si depistarea acelor conducatori auto ce conduc autovehicule dupa ce au consumat…

- Soferul implicat in accidentul rutier petrecut luni seara, in Capitala, este politist local. Masina pe care o conducea s-a rasturnat, dupa ce a lovit patru autovehicule parcate. Ulterior, acesta a fost suspendat din functie, dupa cum au anuntat reprezentantii autoritatilor locale.

- Minorul in varsta de 16 ani a lovit cu masina pe data de 22 ianuarie un agent de politie pe strada Bucura din Craiova. Baiatul a fost trimis in judecata pentru ultraj si conducerea unui autoturism fara a poseda permis de conducere.

- O tanara aflata la volanul unui autoturism a ieșit de pe o strada laturalnica in strada Corneliu Coposu efectuand viraj la dreapta, direct pe banda a doua de circulație. In acel moment a acroșat un autoturism care circula regulamentar inspre Baciu și care a fost proiectat in gardul unui imobil. In…

- O femeie din Bucuresti a blocat toate tramvaiele de pe o linie dupa ce si-a parcat masina in apropierea sinelor. Totul s-a intamplat, astazi, pe linia tramvaiului 36, pe bulevardul Dimitrie...

- Polițiștii clujeni au reținut pentru 24 de ore un tânar cercetat pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului.”În urma probatoriului administrat, la data de 3 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca…

- Un accident rutier soldat cu pagube considerabile s-a produs, vineri in jurul pranzului, in Alba Iulia, pe strada Gheorghe Pop de Basești, unde un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat, oprindu-se langa gardul unei case. La locul evenimentului se desfașoara cercetari. Revenim cu amanunte

- Un barbat din Metes a fost prins de politie, in trafic, la Alba Iulia, in timp ce conducea sub influenta alcoolului. S-a ales cu dosar penal. Potrivit IPJ Alba, in noaptea de 31 ianuarie/1 februarie, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din comuna Metes, in timp…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 8, pe strada Ghe. Doja din Ploieti, zona BCR. Un biciclist a fost lovit de masina, la volan aflandu-se o soferita care nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers. Potrivit IJP Prahova, victima a fost asistata medical la…

- In noaptea de 31 ianuarie spre 1 februarie 2018, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din comuna Metes, in timp ce conducea un autoturism, pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din judetul Tulcea, a murit, marti seara, dupa ce a coborat din masina sa pentru a repara ceva si a fost lovit de un autoturism, DN22, la iesirea din comuna constanteana Lumina, spre Tulcea.

- Un autoturism ajuns in calea unui tren de calatori care circula pe distanta Carei-Jibau a fost pur si simplu distrus. Soferita a suferit rani grave. Accidentul a avut loc la Tasnad, Satu Mare. Masina era condusa de o femeie de aproximativ 48 de ani. In urma impactului violent, soferita a fost proiectata…

- Un barbat in varsta de 39 de ani din comuna Jina, județul Sibiu, s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat de polițiștii din Alba in timp ce conducea un autoturism, pe DN 67 C, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 30 ianuarie, in jurul orei 03.30, politistii…

- A condus mașina, iar intre localitațile Fantanele și Frumușeni, tanarul a abandonat-o, dupa ce anterior a avariat-o. Polițiștii l-au gasit pe barbat intr-un local din Fantanele, unde “s-a retras” dupa ce a furat, condus, avariat și abandonat autoturismul. “La data de 28 ianuarie, in jurul orelor…

- Totul s-a intamplat marti, in jurul orei 09.00, atunci cand o femeie de 48 de ani, aflata la volanul unui autoturism, a incercat sa treaca peste calea ferata, dar a fost surprinsa de un tren, fiind izbita in plin. Soferita se afla singura in mașina și a suferit rani grave in urma impactului. In urma…

- Un barbat de 38 de ani din Cugir s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus sub influenta alcoolului si a intrat cu masina intr-un autobuz. Accidentul s-a petrecut vineri seara, la intersecția strazilor Victoriei cu Stadionului din Cugir, politistii din oras fiind sesizati in jurul orei 23.40. Evenimentul…

- Un accident rutier s-a petrecut vineri, pe Calea Moților din Alba Iulia, inspre cartierul Micești. Un autoturism a ajuns in parapetele de pe marginea drumului. Un cititor Alba24 a surprins intr-o filmare accidentul produs strada Calea Moților, pe sensul Micești – Alba Iulia. Din primele date, nu ar…

- Azi-noapte, in jurul orei 01:30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Dej, au depistat un barbat in varsta de 69 ani, din comuna Vad, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe strada Libertații din Dej, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In baza celor constatate, conducatorul auto…

- Enervat de faptul ca o tanara i-a cerut sa mute masina, pentru a putea iesi din propria curte, un barbat a facut un adevarat circ, s-a urcat apoi la volan si a acrosat un autoturism parcat in apropiere. Barbatul recalcitrant s-a ales cu un dosar penal, dupa ce politistii au constatat ca acesta ...

- Modul in care iși lasa mașinile unii albaiulieni in parcarea din zona supermarketului Kaufland nu mai sunt o noutate. Exista șoferi atat de neatenți la marcajele de circulație, incat parcheaza pe carosabil, chiar daca sunt locuri libere cate vrei. In general, prefera sa fie cat mai aproape de intrarea…

- Ieri, o biciclista in virsta de 47 de ani, din Vicovu de Sus, a fost lovita pe raza orașului de un autoturism care dadea cu spatele. Mașina era condusa de o localnica de 31 de ani. Aceasta nu s-a asigurat corespunzator. Șoferița și biciclista au fost verificate cu aparatul etilotest, iar rezultatele…

- Un biciclist a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit miercuri seara de un autoturism, pe drumul european E85 in dreptul localitații Caldarușanca. Biciclistul a patruns pe contrasens, moment in care a fost acrosat de un autoturism condus de o femeie de 40 ani, din Suceava. Din primele verificari…

- La data de 16 ianuarie 2018, in jurul orei 18.45, politistii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, produs pe strada Vanatorilor din Alba Iulia, soldat cu pagube materiale. Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune cu…

- Și-a facut praf mașina dar a scapat nevatamata. O femeie de 36 de ani, din Patarlagele, a vazut moartea cu ochii marți seara, pe DN10, in drum spre casa. In timp ce se deplasa cu mașina dinspre Buzau spre Berca, la Candești i-a ieșit in fața, pe șosea, un porc mistreț pe care l-a izbit […] Articolul…

- La data de 15 ianuarie 2018, in jurul orei 01.00, un tanar de 20 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe strada Doinei, in intersecția cu Calea Motilor din Alba Iulia, a pierdut controlul asupra autoturismului si a intrat in coliziune cu sensul giratoriu amplasat in intersectie.…

- In perioada 12-14 ianuarie polițiștii rutieri au depistat in trafic mai mulți barbați care au savarșit infracțiuni la regimul circulației rutiere. Astfel, au fost depistați pe șoselele aradene conducand autoturisme fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule: pe DN 79, pe raza…

- La data de 11 ianuarie 2018, in jurul orei 21.30, un tanar de 29 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe strada Plevnei din municipiul Alba Iulia, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune cu un autoturism parcat pe care…

- O femeie a ajuns la spital dupa ce un autoturism s-a rasturnat joi dimineata, intr-o curba din localitatea Cumparatura, pe drumul european 85. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 09.00, in timp ce o femeie de 49 de ani, din municipiul Falticeni, se afla la volanul unui autoturism Skoda Fabia, ...

- Un tanar a fost ranit, joi seara, intr-un accident rutier petrecut la Alba Iulia. Din primele date, acesta, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul masinii si a lovit doua autovehicule parcate. Tanarul ranit a fost transportat, in stare de constienta, la spital. Conducea un autoturism…

- Un tanar in varsta de 20 de ani din comuna Sancel s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat de polițiștii din Blaj in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere și fiind sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 10 ianuarie, in jurul orei 23.30, […]

- Un accident rutier s-a petrecut in noaptea de miercuri spre joi, pe strada George Coșbuc din Cugir. Un tanar in varsta de 28 de ani din localitate, aflat sub influența bauturilor alcoolice, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune cu gardul unui…

- O mașina a Poliției Locale din Alba Iulia a fost lovita miercuri, intr-un accident rutier produs in zona intersecției dintre strada Vasile Goldiș și Bulevardul Revoluției 1989. In timp ce echipajul a oprit la o trecere de pietoni, un șofer „neatent” a intrat cu mașina in plin in autospeciala de poliție.…

- O femeie insarcinata a ajuns la spital in stare de șoc, in uma unui accident rutier. Un tanar aflat la volanul unui autoturism nu a acordat prioritate unei alte mașini care se deplasa regulamentar. Incidentul a avut loc in Arad, la intersecția strazilor Ștefan cel Mare și Adam Muller Gutenbrunn, in…

- Un barbat de 36 de ani din comuna Vidra a produs un accident, in Apuseni, la volanul unui autobuz, pe care-l conducea dupa ce bause alcool. Soferul a acrosat, cu autovehiculul de transport persoane, o masina. Potrivit IPJ Alba, in 3 ianuarie, in jurul orei 15.30, politistii din Cimpeni au intervenit…

- Un tanar in varsta de 23 de ani din comuna Vintu de Jos s-a ales cu dosar penal dupa ce a produs accident, aflat la volanul unui autoturism neinmatriculat, fara permis. Evenimentul rutier s-a petrecut in noaptea de 26/17 decembrie. Potrivit IPJ Alba, tanarul, fara a poseda permis de conducere pentru…

- Un barbat a fost ranit intr-un accident rutier petrecut in noaptea de marti spre miercuri, pe DN14 B, langa Blaj. Aflat sub influenta alcoolului, a pierdut controlul volanului unui autoturism si a intrat in coliziune cu un capat de pod. Potrivit IPJ Alba, in 27 decembrie in jurul orei 1.30, politistii…

- Accidentul a avut loc intr-o intersectie din Drobeta Turnu Severin, dupa ce un barbat in varsta de 75 de ani, din comuna Simian, aflat la volanul unui autoturism, nu a acordat prioritate si a lovit masina condusa de primarul din comuna Poroina Mare, Dan Anuta, potrivit news.ro. In urma impactului,…