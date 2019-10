Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs in aceasta seara pe E85, la ieșirea din comuna Slobozia Bradului spre Ramnicu Sarat. Potrivit reprezentanților IPJ Vrancea, in urma accidentului ar fi rezultat 5 victime. Polițiștii sunt la fața locului. Vom reveni cu amanunte! UPDATE 1! Conducatorul unui autocamion, care…

- Un tanar in varsta de 26 de ani a murit, luni, intr-un accident rutier produs pe DN 67 C (Transalpina), intre localitațile Șugag și Tau Bistra. Potrivit ISU Alba, tinarul a murit dupa ce, in timp ce mergea cu motocicleta, in zona barajului Tau, din comuna Șugag, a fost lovit de o mașina, scrie Mediafax. …

- Un barbat in varsta de 44 de ani a fost transportat la spital, vineri seara, dupa ce a fost lovit de un autobuz, in Craiova. De asemenea, alte doua femei care se aflau in mijlocul de transport au fost ranite și duse la spital.

- Un copil in varsta de 6 ani a ajuns duminica dimineața la spital in urma unui accident rutier, pe DN2E85, in apropiere de Ramnicu Sarat, in zona cunoscuta ca Podul Bulgarului. Din primele date, la intrarea pe DN2E85 de pe un teren agricol amplasat la km150+600, o șoferița de 32 de ani, din Vrancea,…

- Un accident a avut loc in jurul orei 11.30 intr-o intersecție de pe Bulevardul Independenței din Focșani. Doua mașini, o Skoda și o Dacia Logan, s-au ciocnit, la fața locului ajungand echipaje de la Ambulanța și Poliție. Conform primelor date, șoferul Logan-ului este taiat la o mana de la cioburi. Ambii…

- Un biciclist in varsta de 21 de ani a murit, miercuri dimineata, dupa ce s-a ciocnit de un autocamion pe Soseaua Panduri din Capitala, traficul in zona fiind restrictionat, la ora transmiterii stirii, informeaza Brigada Rutiera.

- Accident fatal la Ungheni. O persoana a murit, dupa ce o motocicleta s-ar fi lovit cu un microbuz de ruta.Potrivit informațiilor preliminare, tragedia s-a produs la ora 12:40, in sectorul Danuțeni din municipiul Ungheni.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este intrerupt in ambele sensuri pe DN 2 Focsani – Adjud, intre localitatile Tisita si Marasesti, judetul Vrancea, din cauza unui eveniment rutier. Un autotren s-a rasturnat pe suprafata carosabila, fara…