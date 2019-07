Accident feroviar în Pakistan. ​Cel puțin 11 morți și zeci de răniți Cel puțin 11 persoane au murit și alte zeci au fost ranite dupa ce un tren de pasageri s-a izbit de un vagon de marfa staționat, joi, în regiunea Punjab din Pakistan, au anunțat autoritațile locale, citate de Reuters, relateaza Mediafax.

Cel puțin 60 de persoane au fost ranite în urma accidentului, în care a fost implicat trenul de pasageri Akbar Express, care circula pe ruta Lahore-Quetta.

Accidentul a avut loc în zona Sadiqabad din regiunea Punjab, situataîn sudul Pakistanului. Cinci vagoane au fost distruse și zeci de pasageri au ramas blocați.

Sursa articol: hotnews.ro

