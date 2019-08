Stiri pe aceeasi tema

- O romanca de 28 de ani, din Italia, a murit dupa ce s-a ciocnit violent cu un campion, intre localitatile Valmontone si Palestrina, in apropiere de Roma! In urma impactului, masina femeii s-a oprit intr-un stalp de pe marginea soselei.

- Maria Chiara Mete era studenta și stilista. Era o fata foarte frumoasa care insa suferea din cauza nasului sau, pe care il considera inestetic. Maria Chiara Mete, o tanara in varsta de 21 de ani din Italia, a incetat din viața in urma unei operații estetice la nas care ii fusese facuta cadou de familie…

- 4 tineri romani au murit intr-un accident produs in Italia. Masina in care se aflau s-a izbit de un parapete și apoi s-a rasturnat intr-un sant. Informația a fost confirmata de Miniterul Afacerilor Externe.

- Un tanar din Alba și-a pierdut viața, miercuri, in Italia, intr-un accident absurd, in timp ce se indrepta cu camionul, impreuna cu doi colegi, spre locul de munca. O gluma intre colegi și o acrobație in camionul cu care se intorceau la munca i-au curmat viața lui Traian S., in varsta de 30 de ani,…

- Giuseppina Robucci, cea mai batrana femeie din Europa, a murit la varsta de 116 ani și 90 de zile. Aeasta avea o familie numeroasa cinci copii, noua nepoti si 16 stranepoti. Femeia s-a nascut pe 20 martie 1903 intr-un orasel din centrul Italiei si, timp de zeci de ani, a fost proprietara unei cafenele.…

- Tudor Buda, un tanar in varsta de 32 de ani, care a plecat in urma cu patru ani din țara pentru un trai mai bun, și-a gasit sfarșitul la inceputul lunii iunie, in urma unui accident rutier, in Italia.

- Erau stabiliți de ani buni in Italia și se aflau in drum spre casa cand mașina in care se aflau parinții și cei patru copii s-a ciocnit violent de un autobuz. Tatal și fiica cea mare, de 15 ani, au murit pe loc, iar mama și ceilalți trei baieți se afla in stare grava.

- O romanca de doar 23 de ani a murit intr-un grav accident produs pe Autostrada A1 Milano-Napoli din Italia, intre Modena Sud si Valsamoggia. Femeia era condusa spre aeroportul din Bologna, de unde urma sa plece intr-o vacanta in Londra. Trei femei, toate din Sassuolo, au murit in tragicul accident produs…