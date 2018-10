Stiri pe aceeasi tema

- Doi oameni și-au pierdut viața in urma unui accident teribil care a avut loc luni seara, in județul Buzau. Pe DN 2, o caruța a fost spulberata de o mașina, in afara localitații Racovițeni. In urma inpactului, doua persoane și-au pierdut viața, iar una este grav ranita. Din primele informații, toate…

- Trei persoane au murit si cinci au fost ranite, duminica, intr-un accident petrecut pe DN2, in judetul Vrancea, dupa ce doua masini s-au ciocnit. In urma cu numai o saptamana, tot pe DN2 din judetul Vrancea, patru persoane, intre care un copil, au murit si alte doua au fost ranite grav.

- Doua persoane au ramas incarcerate si o a treia este in stop cardio respirator in urma unui accident rutier petrecut sambata seara intre localitatile Rupea si Fiser, dupa ce un autotren care transporta ovine s a rasturnat peste un autoturism, a informat ISU Brasov citat de Agerpres.roPotrivit sursei…

- Un accident devastator pe traseul Chișinau-Leușeni s-a produs aseara în jurnul orei 23. Patru persoane au murit, iar alte patru spitalizate dupa ce o caruța a fost lovita în plin de un automobil. Potrivit surselor de la locul accidentului, opt persoane se aflau într-o…

- Un militar a murit, iar trei persoane, care se pare ca ar fi tot militari, au fost grav ranite, dupa ce masina in care se aflau a intrat, miercuri seara, intr-un pom, in apropierea unitatii militare de la Boboc, judetul Buzau. Unul dintre raniti a fost preluat de catre un elicopter SMURD si este…

