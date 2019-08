'La noi se pensioneaza in acest an cam 2.700 de angajati pe zona de ANAF. Am spus sa trebuie sa scoatem procedura asta care e foarte greoaie, sa lasi tinerii sa intre in sistem. Si anume, toti cei care au absolvit o facultate de profil economic, de exemplu media 8, deci daca a trecut acea facultate, a trecut licenta si media pe facultate e minim 8, inseamna ca a facut scoala. In sistemul de ANAF si Finante sa intre fara examen, ca sunt oameni de finante, sta sase luni in perioada de proba si daca dupa sase luni si-a facut ce trebuia sa faca, ramane in sistem mai departe, sa nu mai dea concursuri,…