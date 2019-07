Stiri pe aceeasi tema

- Operatorii telecom au obligatia sa restrictioneze accesul la serviciile de internet mobil in roaming atunci cand costul suplimentar inregistrat ca urmare a utilizarii acestui serviciu ajunge la 50 de euro/luna (fara TVA), daca utilizatorii nu au optat explicit pentru un alt plafon din ofertele comerciale…

- Guvernul Dancila va modifica astazi celebra ordonanța de urgența 114, zisa și a lacomiei, pentru a permite lansarea licitației pentru noile frecvențe 5G. ”In cazul neadoptarii de urgenta a prezentului proiect, nu vor fi indeplinite conditiile necesare pentru colectarea pana la sfarsitul anului 2019,…

- Este al treilea an consecutiv cand operatorul aplica aceste suprataxe, aprobarea initiala fiind acordata RCS&RDS de catre ANCOM in anul 2017. "Dorim sa informam actionarii si investitorii ca Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare (ANCOM) a autorizat RCS&RDS, filiala…

- Consiliul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT), din care fac parte 48 de state, a votat in unanimitate candidatura Romaniei la organizarea Conferintei Plenipotentiarilor UIT in anul 2022, iar desemnarea finala a tarii care va gazdui acest eveniment va avea loc in perioada urmatoare,…

- Utilizatorii din Romania de telefonie si internet mobil, care au serviciul de roaming activat, pot ajunge in situatia de a utiliza involuntar acest serviciu in apropierea granitelor tarii, fiind identificate 19 judete unde se poate intampla un astfel de fenomen, ce atrage de la sine tarifarea suplimentara,…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii atrage atentia utilizatorilor de telefonie si internet mobil, care au serviciul de roaming activat, ca pot ajunge in situatia de a utiliza involuntar acest serviciu in apropierea granitelor tarii.

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) lanseaza in consultare publica un proiect prin care propune revizuirea masurilor menite sa asigure accesul persoanelor cu dizabilitați la serviciile de telefonie și acces la internet, arata un comunicat al autoritații,…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) anunța lansarea aplicației Apel 112, care transmite automat coodronatele geografice ale persoanei care suna la numarul pentru situații de urgența ”Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii…