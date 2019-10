Stiri pe aceeasi tema

- Alexia a plecat de acasa sa iși cumpere o sticla cu suc. Copila de zece ani a fost spulberata pe trecerea de pietoni de un șofer ce nu a nu a vazut-o traversand. Impactul a fost cumplit, corpul fetiței fiind aruncat cațiva metri pe șosea. Medicii nu au mai putut s-o salveze. Accidentul a fost surprins…

- Gabi Balint a suferit un infarct in cursul zilei de sambata. Fostul mare internațional a fost supus unei operații, la Spitalul Fundeni din Capitala. Starea sa este stabila in prezent, dupa operația de montare a trei stenturi la inima.Gabi Balint a comunicat deja cu apropiații sai, dupa ce i s-au implantat…

- Fostul international si castigator al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, Gabi Balint, a suferit un infarct sambata dimineata. El a fost supus unei interventii chirurgicale la spitalul Fundeni din Bucuresti. A fost nevoie de montarea a trei stenturi la inima. In prezent starea lui Gabi Balint este…

- In cursul zilei de sambata, fostul international Gabi Balint a suferit un infarct. El este supus in aceste momente unei interventii chirurgicale la Spitalul Fundeni din Bucuresti, anunta sport.ro.

- "El corazon de Sergio Ramos (Inima lui Sergio Ramos) e filmul documentar care va avea premiera vineri, 13 septembrie, pe platforma Amazon Prime și care prezinta in detaliu viața personala și activitatea sportiva a fotbalistului spaniol de 33 de ani.

- Compartimentul de cardiologie interventionala al sectiei Cardiologie din cadrul Spitalului de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava este functional și asigura gratuit procedurile de acest tip, inclusiv montarea de stent-uri, atat pentru pacientii cu infarct miocardic acut, cat și ...

- In urma cu cațiva ani, Marcel Toader a fost la un pas de moarte dupa ce a suferit un infarct. Marcel Toader, care a incetat din viața in acest weekend, avea mari probleme cu inima. In anul 2012, pe vremea cand forma un cuplu cu prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, Marcel Toader a trecut prin…

- La nici patru ani de la finalizarea renovarii, Pasajul Piata Unirii arata asa: Tavanul a crapat de la trepidatiile provocate de trecerea tramvaielor, iar multe corpuri de iluminat au fost sparte la trecerea unor indivizi ramasi, bineinteles, neidentificati.