- Este sau nu vârful Everest cel mai înalt loc de pe Pamânt? Varianta acceptata la nivel internațional și pe care o regasim inclusiv în manualele de geografie este ca masivul Himalaya, cu vârful Everest, de 8.

- Directia de Sanatate Publica Galati a primit confirmarea unui nou caz de gripa in judetul nostru. Este vorba despre o femeie in varsta de 56 de ani. Aceasta este internata la Spitalul de Boli Infectioase Galati. "A fost confirmat al 19-lea caz de gripa sezoniera in judetul Galati, in acest sezon rece.…

- Sase persoane trimise in judecata si condamnate, in prima instanta, in dosarul celei mai mari capturi de cocaina din Romania raman in arest. Decizia este definitiva si a fost luata ieri de judecatorii Curtii de Apel Constanta. Totodata, magistratii au respins, ca nefondate, cererile de revocare si de…

- Intitulata sugestiv: “Fa copii, doar daca ai loc și pentru ei in viața ta!ˮ, campania “Prevenirea sarcinii nedorite” a fost promovata la nivelul județului Alba in cele 9 luni de implementare a programului in toate primariile din județ și, de asemenea, in cabinetele medicilor de familie de catre specialiștii…

- Un avion de tipul Bombardier Dash 8 Q400 s-a prabusit luni, cu 71 de persoane la bord, in apropiere de aeroportul din Kathmandu, capitala Nepalului, accident in care conform bilantului provizoriu si-au pierdut viata cel putin 40 de persoane, au anuntat autoritatile locale. Avionul apartine companiei…

- Conform Reuters, alte patru persoane au fost ranite in urma incendiului, a anuntat agentia nationala de presa APA. Serviciile de interventie au reusit sa stinga focul, iar situatia se afla sub control. Potrivit agentiei Xinhua, incendiul a avut loc in districtul Khatai al capitalei…

- Cele cateva paduri virgine ramase pe Pamant, ferite de impactul activitatilor umane, necesita o protectie speciala pentru a se putea atinge obiectivele privind protectia mediului, sustin oamenii de stiinta intr-un nou studiu, citat de Xinhua. Peste 80% dintre padurile lumii au fost deja afectate…

- Luna va dispune de prima retea de comunicatii 4G in 2019, a anuntat marti compania Vodafone, citata de Xinhua. Pentru aceasta misiune realizata in premiera, ramura germana a companiei multinationale de telecomunicatii s-a asociat cu Nokia, se arata intr-un comunicat transmis de la sediul…

- In prezent exista trei specii de elefant si nu doua asa cum se credea, una dintre ele aflandu-se insa in pericol de disparitie, informeaza marti Xinhua care citeaza un studiu realizat de o echipa internationala de oameni de stiinta.

- Trei ofiteri ai armatei egiptene si 11 militanti au fost ucisi in ultimele zile in campania antiterorista "Sinai 2018", lansata recent, a anuntat marti purtatorul de cuvant al armatei, citat de Xinhua. "Trei ofiteri ai armatei au fost ucisi si alti patru soldati raniti in schimburi de focuri, in…

- Noua persoane au murit intr-un incendiu la o unitate de procesare a deseurilor din sudul Chinei, relateaza Reuters. Incendiul ar fi fost provocat cel mai probabil de resturile unor artificii, potrivit agentiei de stiri Xinhua.

- Incidentul a avut loc intr-un depozit de arme din Tabiya Jazira, aflata in provincia nord-estica Deir Ezzor, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului. Directorul Observatorului, Rami Abdel Rahman, a informat ca firma in cauza avea scopul de a "proteja zacamintele de gaze si petrol controlate…

- Detașamentul de pompieri Aiud participa astazi, in localitatea Radești, zona podului Mureș, la un exercițiu organizat de ISU Alba pentru testarea capacitații de intervenție in caz de urgența. In scenariu, doua persoane sunt prinse sub un mal de pamant. Scenariul prevede intervenția cu o autospeciala,…

- Detașamentul de pompieri Aiud al ISU Alba participa, miercuri, in localitatea Radești, zona podului Mureș, la un exercițiu pentru testarea capacitații de intervenție in caz de urgența. In scenariu, doua persoane sunt prinse sub un mal de pamant. Se intervine cu o autospeciala, o ambulanța SMURD tip…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Belgia. Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea…

- 1. Berbec Nu mai este un secret ca Berbecii sunt persoane foarte incapațanate carora le place sa controleze, scrie estisuperba.ro. Dar aceasta calitate nu se combina deloc cu prietenia. Trebuie sa te asiguri doar ca cealalta persoana nu crede ca o tradezi pentru ca nu a avut grija la limbaj.…

- Cel puțin opt persoane au murit, dupa ce o butelie folosita de un vanzator stradal a explodat. Incidentul a avut loc in Bolivia, in timpu carnavalului Oruro. Alte cel puțin 40 de persoane au fost ranite. Explozia s-a produs pe o strada aglomerata, pe ruta principala a paradei.

- Aproximativ 100 de persoane participau la slujba de duminica într-o biserica din orașul Sleman, provincia Yogyakarta din Indonezia, atunci când un barbat care purta o sabie de o lungime de aproximativ un metru a patruns în incinta bisericii și a început sa atace cu sabia…

- 1. Rac Femeile Rac nu isi ascund niciodata sentimentele profunde. Vor face orice le sta in putinta ca sa fie fericite alaturi de barbatul iubit si pentru fericirea acestuia. Citeste si Zodiac chinezesc ZILNIC. JOI 8 FEBRUARIE 2018. Cum iti este ziua dupa energiile cosmice chinezesti…

- Polițiștii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Sutesti, sprijiniti de cei de la Poliția municipiului Dragasani, Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, Serviciul Rutier si luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale au efectuat in aceasta dimineața 5 perchezitii ...

- In total opt persoane, printre care presedintele rus Vladimir Putin, au fost confirmati in mod oficial ca participanti la alegerile prezidentiale ce vor avea loc in Federatia Rusa in 18 martie, a anuntat joi Comisia Electorala Centrala, informeaza vineri Xinhua. Numele celor opt candidati…

- Zece persoane au murit dupa ce un segment al unei autostrazi din China s-a prabusit, alti noua oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar o persoana este data disparuta, au anuntat, vineri, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Xinhua.

- Marocanul care a atacat cu cutitul mai multe persoane in Finlanda in august 2017, omorand doua persoane si ranind noua, se considera un soldat al gruparii Stat Islamic (SI) si a invocat printre motivele agresiunii sale loviturile aeriene din Siria ale coalitiei conduse de SUA, a comunicat miercuri…

- Un numar de 142 de civili au fost ucisi in ofensiva militara lansata de catre armata turca in enclava siriana Afrin (nord-vest), aflata sub control kurd, a indicat luni agentia oficiala siriana de presa Sana, citata de Xinhua. Potrivit sursei, alte 345 de persoane au fost ranite in cursul operatiunii…

- Doua persoane si-au pierdut viata si o alta a suferit rani grave in urma unei alunecari de teren produsa in provincia Java de Est din Indonezia, au anuntat luni autoritatile guvernamentale, citate de Xinhua. Dezastrul natural s-a produs in satul Bayu din districtul Banyuwangi al provinciei,…

- Horoscop Nicio planeta retrograda, iar Luna ”navigheaza” cu prudența in segmentul zodiei Leului, așteptand ca sa fie umbrita de Pamant. La eclipsa, Luna nu va fi superluna și cu atat mai puțin albastra, sau roșie. Poate, puțin mai inchisa la culoare, dar nu roșie, in zonele unde eclipsa este doar prin…

- Ninsorile puternice si poleiul au afectat centrul si estul Chinei in ultimele zile, fapt ce a determinat evacuarea a mii de persoane ca urmare a pagubelor suferite de casele lor, precum si suspendarea a sute de zboruri de pe numeroase aeroporturi, informeaza luni agentia Xinhua citata de EFE, scrie…

- Poliția a confirmat ca 72 de persoane au fost ranite, acestea fiind transportate la trei spitale din Jakarta. Agentia chineza Xinhua a relatat ca zeci de persoane, majoritatea femei, au fost ranite in accident, fiind transportate la spital. Un intreg etaj al Bursei de Valori, situate in inima capitalei…

- O gaura neagra gigantica din centrul unei galaxii aflate la la 800 de milioane de ani lumina de Pamant a fost observata in timp ce elibera nu unul, ci doua fluxuri de particule incarcate energetic.

- Cel putin doua persoane au murit, cateva zeci au fost ranite si alte 17 sunt date disparute dupa prabusirea unei mine, potrivit Apararii Civile din Peru, in urma unui seism cu magnitudinea de 7,3 care s-a produs duminica dimineata in sudul acestui stat sud-american, informeaza NEWS.RO, citand agentiile…

- Cel putin 13 persoane au murit si mai multe case au fost distruse in comitatul Santa Barbara din statul american California, marti, in urma unei ploi puternice care a provocat o alunecare de teren de pe muntii Santa Ynez, care au ramas fara vegetatie dupa incendii de padure recente.

- Un episod rar de frig a adus zapada pe dunele de nisip de la marginea nordica a celui mai mare desert al lumii, intr-un sat din Algeria. In unele zone zapada s-a depus intr-un strat destul de gros, duminica dimineața, insa s-a topit dupa cateva ore.

- Douazeci si noua de persoane si-au pierdut viata dupa ce ciclonul Ava a lovit Madagascar incepand de vineri pana duminica, au informat luni seara autoritatile guvernamentale din aceasta tara, potrivit Xinhua, citata de Agerpres.

- Douazeci si noua de persoane si-au pierdut viata dupa ce ciclonul Ava a lovit Madagascar incepand de vineri pana duminica, au informat luni seara autoritatile guvernamentale din aceasta tara, citate de Xinhua. Biroul national pentru gestionarea riscurilor si a dezastrelor (BNGRC) a anuntat…

- Vremea geroasa si ninsorile abundente au provocat haos in Spania, sambata si duminica, mii de persoane fiind nevoite sa-si petreaca noaptea in autovehicule, conform presei spaniole si a serviciilor de urgenta. Pe autostrazile A-6 si AP-6, care se indreapta catre nord-vest din capitala tarii,…

- Ninsorile abundente care au afectat provincia Anhui din estul Chinei incepand de la 3 ianuarie au provocat moartea a 13 persoane, au anuntat vineri autoritatile guvernamentale provinciale, citate de Xinhua. Cea mai puternica furtuna de zapada din 2008 a afectat pana in prezent 1,06 milioane…

- Victor Rebengiuc a avut o reacție extrem de virulenta la adresa regtretatei actrițe de comedie Stela Popescu. Victor Rebengiuc, in varsta de 84 de ani , este unul dintre marii actori romani, care este casatorit cu actrița Mariana Mihuț. In urma cu cațiva ani, artistul a avut o reacție extrem de dura…

- Apariție misterioasa, luni seara, pe cerul Capitalei, suprinza de mai multe persoane. Știrile ProTv prezinta, prin intermediul unor filmulețe și imagini primite de la telespectatori, momentul in care pe cerul Bucureștiului a aparut un obiect misterios luminos.Potrivit martorilor, obiectul…

- Numerosi oameni de stiinta sunt convinsi ca vechile civilizatii s-au intalnit pe Pamant pe extraterestrii care, in vremuri strabune, au vizitat planeta rosie. Astfel, una dintre dovezi il constituie, in...

- Daca 2016 a stat sub semnul unui joc discret între Cardinal și Mutabil, iar 2017 a adus cu sine, cel puțin catre sfârșitul sau, un marcaj puternic pe semnele de Apa și Pamânt din urma, anul acesta promite sa sparga acest tipar.

- Campania „Fii bun de Craciun”, ajunsa la a III-a ediție, a avut drept scop colectarea de donatii, sub orice forma, pentru a ajuta copiii si batranii nevoiași aflați in evidențele Asociației Folantropia Ortodoxa Dej, sa simta spiritul sarbatorilor de iarna și pentru a aduce zambetul pe buzele lor. Inițiatorii…