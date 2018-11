24 de predictii din 7 industrii pentru anul viitor: Presa, instrument politic

Stiri pe aceeasi tema

- In 2019, modul in care traim continua sa se schimbe, odata cu maturizarea adoptarii tehnologiilor si cresterea ponderii generatiilor native digital in forta de munca. Sapte economisti au emis 24 de predictii pentru anul viitor, care tin cont deopotriva de capacitatea autoritatilor, dorintele de consum…

- Sabine Kehm, reprezentanta pilotului german, a dezvaluit motivele care au dus la decizia de a nu vorbi mai mult despre Michael Schumacher. Primul comunicat al familiei lui Michael Schumacher, in ultimele sase luni "In general, presa prea a avut niciodata acces la informații personale…

- A fost o ședința importanta la PSD, duminica seara, in pregatirea celei de maine. Social-democrații par sa ii retraga sprijinul politic Gabrielei Firea, primarul general al Capitalei, potrivit informațiilor Digi24. In ședința de luni se va supune la vot acest...

- Nicolae Hurduc, numit ministru al Cercetarii si Inovarii, a depus juramântul luni, la Palatul Cotroceni.Într-un interviu acordat unui ziar local, Hurduc, declara recent ca îi este greu sa creada ca omul se trage din maimuța.De asemenea, Hurduc, care este…

- Președintele american Donald Trump s-ar putea intalni din nou cu omologul sau rus Vladimir Putin in capitala Finlandei, Helsinki, in primavara anului viitor, a scris miercuri cotidianul Helsingin Sanomat in ediția sa online, citand surse, transmite Reuters.

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat, joi, pentru Mediafax, ca nu exista ”riscul imediat” sa se activeze articolul 7 din Tratatul UE in cazul Romaniei, pe modelul Ungariei, precizand ca ”fluturarea” acestei teorii este doar ”un intrument de șantaj politic asupra Romaniei”. ”Probabil…

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna, considera ca referendumul pentru modificarea Constitutiei, in sensul redefinirii familiei, reprezinta un instrument pe care PSD il foloseste politic. „Din pacate, este un instrument pe care PSD il foloseste politic. Il scoate…

