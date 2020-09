Marele ambasador al statului prieten, strateg, partener și frate a avut o tresarire. „Spre deosebire de atrocitatile traficului in scopul exploatarii sexuale, traficul de persoane in scopul exploatarii prin munca este adesea trecut cu vederea sau chiar acceptat in mod revoltator drept o practica fireasca in afaceri. Nu este asa. Traficul in vederea exploatarii prin […]