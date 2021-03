ZTE lucrează la o nouă gamă de telefoane numite seria ZTE S ZTE lucreaza la o noua gama de telefoane numite seria ZTE S. Ni Fei, vicepreședinte al dispozitivelor mobile al companiei, a postat o imagine a unui viitor telefon, dezvaluind configurația camerei in timp ce vorbește despre culoare. Iata-l: Noul telefon va avea patru shootere, principalul avand un senzor de 64MP. Marcajele dezvaluie, de asemenea, ca exista un snapper cu unghi ultra-mare de 16 mm, dar nu exista o unitate de teleobiectiv, astfel incat celelalte doua sunt aproape sigur cam-uri macro și portret. Nu este clar unde vor fi poziționate telefoanele ZTE S, dar ar putea ajunge la o gama… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

