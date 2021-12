Zonele din București unde prețurile terenurilor s-au dublat în 2021 Preturile terenurilor din Bucuresti potrivite pentru dezvoltari imobiliare aproape s-au dublat in acesta an, cele mai scumpe zone fiind in continuare centrul si nordul, arata o analiza a companiei de consultanta imobiliara Investpoint. „Preturile au crescut substantial, in 2021, fata de anii anteriori. Daca dezvoltatorii tranzactionau in 2019-2020 un teren pretabil pentru un bloc la 400-600 Euro/mp, in zonele mediene ale Bucurestiului, anul acesta, pretul pentru acelasi lot de teren aproape s-a dublat. In ultima vreme, multi dezvoltatori imobiliari – atat din zona de rezidential cat si de retail… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

