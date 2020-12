Stiri pe aceeasi tema

- Zona euro a convenit sa intareasca fondul de salvare al regiunii, in pofida divergențelor dintre țarile bogate din nordul Europei și cele mai sarace din sud Ministrii de Finante din zona euro au convenit sa intareasca fondul de salvare al regiunii, aceasta fiind o masura mult-asteptata de investitori,…

- Franta a suspendat colectarea acestei taxe la inceputul acestui an, in contextul negocierilor din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) privind reformarea legislatiei fiscale internationale. Ministerul de Finante a anuntat de mult timp ca va colecta taxa in decembrie, asa…

- Turcia și Grecia au convenit in caz de necesitate sa ofere asistența reciproca dupa cutremurul din Marea Egee. Acest lucru a fost relatat vineri pentru TASS de catre o sursa din cadrul MAE al Turciei. „Șeful MAE al Greciei Nikos Dendias l-a sunat pe ministrul nostru și și-a exprimat condoleanțele in…

- Grupul celor 20 de economii dezvoltate si emergente, G20, planifica un set de masuri globale privind impozitarea multinationalelor. Miniștrii de Finanțe din cadrul grupului se vor reuni saptamana aceasta pentru...

- Anunț pentru șoferi! Veste mare pentru conducatorii auto care au mașini cu benzina sau motorina. Ce noutați aduce planul Uniunii Europene vizavi de aceste automobile? Toata economia Europei va fi afectata! Veste noua pentru șoferii cu mașini pe benzina sau motorina Executivul Uniurii Europene urmeaza…