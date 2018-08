Zombie Boy s-a sinucis. Celebrul manechin avea doar 32 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Modelul canadian Rick Genest, cunoscut ca Zombie Boy, care a aparut si in videoclipul piesei "Born This Way", interpretata de Lady Gaga, s-a sinucis la varsta de 32 de ani, potrivit contactmusic.com.

- Actorul american Charlie Sheen nu trece prin cea mai buna perioada, el cerand unor judecatori sa micșoreze suma pe care trebuie sa o plateasca copiilor sai pentru pensia alimentara, susținand ca averea sa s-a micșorat considerabil. Sheen a adeclarat ca are dificultați cand vine vorba de plata pensiei…

- Nathaniel Clyne a fost parasit de iubita insarcinata in opt luni dupa ce femeia a aflat ca fotbalistul a calcat stramb in timp ce ea se afla pe un pat de spital. Fotbalist englez, starul lui FC Liverpool in varsta de 27 de ani, a fost parasit de iubita lui cu un an mai tanara decat el, Kelci Molloy,…

- Traditionalul concert care inchide ceremonia de inmanare a premiului Nobel pentru pace, organizat in fiecare an pe 10 decembrie la Oslo, nu va mai avea loc in 2018 din cauza lipsei de fonduri, au anuntat marti organizatorii evenimentului, citati de AFP. "Nu va exista un concert dedicat laureatului…

- Este doliu in cetatea filmului de la Hollywood! Celebrul actor, cunoscut pentru rolul din serialul “The Office”, a murit. Vestea trista i-a facut pe colegii de breasla sa aiba lacrimi in ochi, iar unii dintre ei au scris mesaje emoționante in memoria lui. In cunoscutul film, “The Office”, Hugh Dane…

- Serialul Roseanne, considerat cel mai popular show de acest fel din SUA, dupa ce starul show-ului, Roseanne Barr, personaj controversat si sustinatoare a lui Donald Trump, a publicat pe platforma online Twitter un mesaj rasist.