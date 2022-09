Stiri pe aceeasi tema

- Zoltan Nagy-Bege, vicepresedinte ANRE a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca pentru aceasta iarna trebuie sa fim pregatiti si pentru cel mai negru scenariu si trebuie sa umplem depozitele la maximum posibil, in niciun caz nu trebuie sa ne multumim cu limita de 80- impusa de…

- Saptamana aceasta, ieri, am aprobat Planul de iarna, intocmit de toti cei care isi desfasoara activitatea si sunt responsabili de sectorul energetic din Romania. Am stabilit ca saptamana viitoare sa avem intalnirea cu comandamentul de iarna. Pentru prima data, la inceputul lunii septembrie, avem acest…

- Presedintele AUR, George Simon, a facut apel pe Facebook, la proteste in strada, pe 2 octombrie, și a explicat, intr-o intervenție la Antena 3, ca ”nu este nici o criza energetica in Romania”. Zeci de mii de persoane au manifestat sambata la Praga impotriva guvernului ceh și au cerut coalitiei aflate…

- Președintele Klaus Iohannis a spus ca Romania se va confrunta cu o iarna complicata, dar chiar și in contextul unei reduceri a consumului mediu cu 15%, niciun roman nu va sta in frig și niciun sector economic nu va fi inchis. ”Este evident ca ne vom confrunta cu o iarna complicata, in condițiile in…

- Noua lovitura pentru aprovizionarea cu gaze vine intr-un moment de mare tensiune, cand Rusia si Occidentul schimba lovituri economice ca raspuns la actiunile militare ale Moscovei in Ucraina. Uniunea Europeana a acuzat Rusia ca recurge la santaj energetic, in timp ce Kremlinul spune ca intreruperea…

- Europarlamentarul PNL Cristian Bușoi a salutat miercuri propunerea Comisiei Europene ca statele membre sa reduca cu 15% consumul de gaze, pana in luna martie a anului 2023, in cazul in care Rusia va intrerupe total furnizarea de gaze catre Europa. „Dupa agresiunea neprovocata a Rusiei in Ucraina,…

- In Europa, teama de o reducere completa a aprovizionarii cu gaze rusești este in creștere, in special in Germania, unde se preconizeaza ca iarna viitoare va fi rece, intunecata și scumpa, dupa cum a titrat ziarul economic Handelsblatt. Atenția generala, in pragul inceperii lucrarilor de intreținere…

- Premierul Nicolae Ciuca, a transmis marți, 12 iulie, ca nu vor fi probleme cu stocurile de gaze și ca va fi acoperit necesarul energetic pentru iarna. „Depozitele de gaz metan ale tarii sunt 47% pline”, a scris șeful Guvernului pe Facebook, precizand ca țara noastra a depașit deja ținta fixata de Comisia…