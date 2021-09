Stiri pe aceeasi tema

- Lady Gaga și Tony Bennett lanseaza cel mai nou duet al lor, „Love For Sale”, al doilea single extras de pe albumul lor ce urmeaza sa fie lansat, care este intitulat tot „Love For Sale”. „Love For Sale”, noul album, ce reliefeaza versurile lui Cole Porter, interpretate de Lady Gaga și Tony Bennett,…

- Sean Paul, superstarul internațional, caștigator al premiului Grammy, dezvaluie „Only Fanz”, cu Ty Dolla $ign, o piesa exploziva de dans care va fi, in curand, melodia verii. Demonstrand versatilitatea lui Sean, „Only Fanz” imperecheaza producția de prima clasa cu un hook incontestabil, lasand doi artiști…

- Alessia Cara pregateste lansarea celui de-al treilea album prin piesa “Sweet Dream”. Noul album va atinge tema dualitatii. “Sweet Dream” reprezinta greutatile si neputinta artistei din ultimii doi ani. Este vorba despre insomnie si nopti pierdute cu tot felul de scenarii in cap. Videoclipul piesei va…

- Edward Sanda și-a sarbatorit ieri ziua de naștere alaturi de cei dragi, dar nu a uitat de fanii sai. Acesta le-a pregatit o noua piesa, alaturi de El Nino: „Cum sa uit”. Piesa este produsa in studiourile Famous Production, fiind compusa de catre Edward Sanda și El Nino. Pe cei doi artiști ii leaga o…

- Lidera extremei drepte din Franța și 15 politicieni europeni, inclusiv premierul Ungariei, iși propun o „alianța” in Parlamentul European pentru a „reforma Uniunea Europeana”. Marine Le Pen și cei 15 din extrema dreapta sau partidele conservatoare din Europa, inclusiv premierul maghiar Viktor Orban,…

- Cu sute de milioane de vizualiari, 5GANG lanseaza o noua piesa gata sa ia cu asalt topurile romanești, de data aceasta alaturi de Dorian Popa. Cu peste 10 milioane de urmaritori pe toate platformele, 5GANG și Dorian Popa reprezinta doua prezențe unice in Romania, ce au reușit sa doboare mai multe recorduri…

- Imagine Dragons, trupa premiaa cu multiple discuri de platina dar si trofee Grammy, dezvaluie noul lor single „Wrecked”. In plus, formatia a anunțat sosirea viitorului lor album de studio, Mercury-Act 1, care va aparea pe 3 septembrie 2021. Imagine Dragons a facut echipa cu producatorul Rick Rubin pentru…

- Andreea Olaru revine cu un nou proiect intitulat Y.A.L. („You Are Love”) și lanseaza prima piesa din cadrul acestuia – „Don’t Let Me Fall In”. Referitor la proiect, Andreea Olaru a declarat: „Y.A.L- inseamna . De ce ? Pentru ca simt și cred ca din asta m-a creat Dumnezeu; la fel ca pe fiecare din noi.…