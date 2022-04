Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat, miercuri, cu cativa tineri refugiati carora le-a spus isi doreste incheierea rapida a razboiului, astfel incat ucrainenii sa se poata intoarce acasa si sa traiasca in pace. „Situatia de aici e una catastrofala, e extrem de nefericita, dar pentru asta imi permit…

- Laurențiu Reghecampf, antrenorul Universitații Craiova, e increzator dupa cea de-a cincea victorie consecutiva reușita de olteni, 3-0 cu CS Mioveni. Tehnicianul alb-albaștrilor spera la un parcurs cat mai solid și in play-off. „Mi-a placut foarte mult atitudinea jucatorilor mei. A fost un teren greu,…

- Novak Djokovic a anunțat ca este dispus sa renunțe la participarea la turnee de Grand Slam, precum Roland Garros și Wimbledon, din cauza dorinței sale de a nu se vaccina. „Da, acesta este prețul pe care sunt dispus sa-l platesc”, a susținut Nole, intr-un interviu acordat pentru BBC, citat de realitateasportiva.net.…

- Traficul total de marfuri in porturile maritime a inregistrat 67,5 milioane tone in anul 2021 un nivel record la care s-a ajuns dupa o creștere de 11,77% fața de cele 60,3 milioane tone in 2020, potrivit companiei naționale care administreaza porturile maritime (CN APM SA). Pana la acest trafic record,…

- Președintele armean Armen Sargsyan a demisionat. „M-am gandit foarte mult timp, iar dupa aproape patru ani de munca activa, am decis sa demisionez din funcția de președinte al Armeniei. Aceasta nu este absolut o decizie emoționala și pleaca dintr-o anumita logica”, a spus Armen Sargsyan intr-o declarație…

- PNL Alba, dupa ce primarul din Zlatna a semnat listele AUR pentru demiterea președintelui: „Un episod politic absolut nefericit” „PNL a fost și va ramane un partid in care libertatea de opinie e importanta și prezenta de la dezbatere pana la decizie. Pentru absolut orice membru! Dar de aici și pana…

- „Biserica apara viața nenascuta pentru ca ea privește cu dragoste fiecare femeie care trebuie sa nasca”, transmite Mitropolitul Petru in Pastorala de Nașterea Domnului, sarbatorita vineri in Basarabia dupa calendarul nerevizuit. „Semnul lui Dumnezeu este copilul”, explica ierarhul despre semnul promis…