Zodia GHINIONISTĂ a anului 2024. Riscă să-și piardă locul de muncă și chiar mai mult Zodia care risca sa ramana fara job in 2024 este Capricornul. Unii nativi din aceasta zodie sunt la un pas sa-și piarda locul de munca. Decizii venite de la nivel inalt ii pot lovi din plin.Astfel, astroloaga le recomanda sa fie foarte atenți la anumite detalii, dar și la energia din jurul lor. Lucrurile ar putea lua de asemenea o intorsatura neașteptata pentru ei.Zodia care risca sa ramana fara job in 2024„Capricornii, daca au sefi, nu o sa fie bine, pentru ca sunt sub impactul deciziilor altora si nu le place, iar daca sunt ei sefii trebuie sa fie foarte atenti, pentru ca nu mai au energia sau… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Zodia care risca sa ramana fara job in 2024: Nativii care, profesional, nu o vor duce chiar pe rozeAstroloaga Cristina Demetrescu nu are cele mai bune vești pentru o zodie in 2024. Nativii din acest semn zodiacal nu o vor duce chiar pe roze din punct de vedere profesional in acest an. Indiferent…

- Leul iși va schimba locul de munca Prima zodie care iși schimba locul de munca este zodia Leu. Acești nativi au fost descurajați in ultima perioada, dar momentele bune nu intarzie sa apara. Ei vor avea succes pe plan profesional, iar noul loc de munca le va aduce satisfacția de care vor avea nevoie…

- Horoscop 22 decembrie 2023. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea gasești Horoscop zilnic cu previziuni in dragoste, bani sau sanatate. Afla ce iți rezerva astrele pentru ziua de azi.Horoscop Berbec - 22 decembrie 2023:Ai parte de o zi interesanta, dinamica, dominata de harnicie și…

- Cristina Demetrescu a oferit previziuni pentru finalul lui 2023. Specialista spune ca Mercur Retrograd din 13 decembrie va avea o influența importanta asupra tuturor zodiilor toata luna. Dupa ce iese din Capricorn, intra in zodia Sagetator și o sa dureze pana dupa Revelion. Unii nativi vor fi mult prea…

- In timp ce fiecare zodie chinezesca are particularitațile și trasaturile sale specifice, exista momente in care anumite zodii se afla in avantaj și primesc o doza suplimentara de noroc. In saptamana 11-17 decembrie 2023, patru zodii se numara printre cei privilegiați care vor experimenta prosperitatea…

- Zodia norocoasa a lunii decembrieZodia norocoasa a lunii decembrie 2023 este reprezentata de Capricorn. Acest nativ va reuși sa se afirme cu ușurința pe toate planurile și se va face remarcat in fața celorlalți. Ultima luna din an ii aduce acestui nativ multe oportunitați de dezvoltare. Peisajul…

- Iata cateva zodii care ar putea lua in considerare sa-și schimbe locul de munca in luna noiembrie:Berbec (21 martie - 19 aprilie):Berbecii sunt cunoscuți pentru determinarea și spiritul lor independent. In luna noiembrie, vor simți o puternica dorința de a-și urma pasiunile și de a-și asuma noi provocari…

- David Miculescu se contureaza a fi una dintre cele mai proaste afaceri facute de FCSB # Extrema dreapta in varsta de 22 de ani poate completa o lunga lista cu transferuri ratate care l-au costat scump pe Gigi Becali Miculescu a venit in august 2022 la FCSB, de la UTA, in schimbul unei sume colosale,…