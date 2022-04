Stiri pe aceeasi tema

- Crima a avut loc in localitatea brașoveana Dumbravița, din județul Brașov, a fost impușcata de amantul ei, vineri, 29 aprilie, dupa o cearta pe care ar fi avut-o in aceasta dimineața.Din primele informații ale anchetatorilor, citați de newsbv.ro , se pare ca barbatul și-a premeditat fapta, iar in aceasta…

- Horoscopul zilei de 23 aprilie spune ca nativii din zodia Scorpionului vor petrece mai mult timp alaturi de prieteni și de cei dragi. Astrele spun ca acești nativi ar trebui sa fie atenți la viața lor amoroasa. S-ar putea ca lucrurile sa nu se aranjeze exact așa cum iși doresc, scrie SHOK.md .

- Moscova a cerut companiei Google sa ia masuri imediate pentru a indeparta "amenințarile" la adresa rușilor, susținand ca serviciul Google Translate le-a oferit unor utilizatori opțiunea de traducere a sintagmei "dragi ruși" in "morți ruși".

- Un tanar din comuna Hoparta a fost reținut de polițiști. Este cercetat pentru distrugere dupa ce a dat foc propriei locuințe, existand riscul ca incendiul sa se extinda și la alte imobile. La data de 6 aprilie 2022, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore,…

- Lucrurile par ca au scapat de sub control in USR Cluj. Fostul cancelar al premierului Cițu și fost președinte al PLUS Cluj, Sergiu Hossu, și consilierul local Alexandra Oana sunt ultimele nume importante care au demisionat din forul de conducere local.

- Cristian Octavian-Matei, primarul municipiului Turda a transmis un mesaj de 8 martie adresat tuturor doamnelor și domnișoarelor. Ziua Internaționala a Femeii este ziua pe care o dedicam tuturor doamnelor și

- Cu ocazia Zilei de 8 Martie transmit doamnelor și domnișoarelor din comuna Mirșid, angajatelor primariei și colaboratoarelor noastre sa aiba parte de multa sanatate si numai bucurii alaturi de familie si cei dragi.La mulți ani!Calin BERESCHI Primarul comunei Mirșid Acest articol Calin BERESCHI Primarul…

- Presa ucraineana anunța ca un avion rusesc cu turiști a fost reținut in Egipt. Lucrurile s-au intamplat in Sharm el-Sheikh, unde a fost reținut un avion Ural Airlines cu turiști ruși la bord. Pe timp de razboi, aceștia planificau sa se distreze in vacanța.„Un locatar a depus o cerere catre autoritațile…