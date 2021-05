Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, afirma, intr-un mesaj transmis duminica, pentru a marca tripla insemnatate a sarbatorii de 9 Mai, ca militarii romani vor onora cum se cuvine sacrificiul inaintasilor nostri si vor transmite mai departe mostenirea lor, pretuind valorile nationale pentru…

- ”Sacrificiul lor nu poate fi uitat.” Dis-de-dimineața, președintele Maia Sandu a depus flori la Complexul ”Eternitate”, in memoria celor care și-au pierdut viața in cel de-al Doilea Razboi Mondial.

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a afirmat miercuri ca instabilitatea geopolitica si volatilitatea cu potential conflictual, dar si incercarile unor state de reafirmare in postura de lideri zonali indica un trend de reconfigurare a balantei de putere. "Impactul major al unor noi factori…

- La nivelul judetului Dolj au fost identificate 4.278 hectare de teren ce se preteaza a fi impadurite, dintre care 1.803 hectare se afla in domeniul public si 2.475 ha in proprietatea mai multor persoane fizice, informeaza Prefectura Dolj, relateaza Agerpres. Potrivit sursei citate, prefectul…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat recent ca din 5 aprilie vor fi deschise 15 noi centre de vaccinare anti COVID-19. „De pe 5 aprilie, vom deschide 15 noi centre de vaccinare, in interiorul carora un flux va fi destinat pentru militari si trei, pentru civili”, a afirmat Ciuca la…

- Daniel Ghița (39 de ani), deputat PSD și fost kickboxer, se apara dupa ce discursul sau din Parlamentul Romaniei a devenit viral, din motive nedorite. Fostul luptator a susținut saptamana trecuta un discurs in plenul Camerei Deputaților in care a facut KO limba romana. A fost primul discurs al deputatului…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, l-a primit, marti, la sediul MApN, pe omologul din Republica Turcia, Hulusi Akar, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o desfasoara in Romania, anunța AGERPRES. Potrivit unui comunicat MApN, intalnirea, reprogramata din anul 2020 in contextul…