- Anual, la Iași, in ziua de 24 ianuarie, Unirea Principatelor de la 1859, au loc manifestari dedicate Micii Uniri, cu ceremonii oficiate de autoritațile locale și centrale. Tot la Iași avem in paralel o alta tradiție negativa, de cațiva ani, in care instigatori platiți vin sa huiduie și sa profereze…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 25 ianuarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul vocal-simfonic extraordinar „Gala de opera”, dedicat marilor compozitori Mozart și Verdi. Alaturi de orchestra simfonica a instituției vor urca pe scena dirijorul Catalin Toropoc, soprana Alexandra…

- LitVest, Festivalul Internațional de Literatura organizat de Biblioteca Județeana Timiș „Sorin Titel”, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, care ajunge anul acesta la ediția cu numarul 13, va fi promovat la nivel european. Consilierii județeni au votat ca LitVest sa adere la Versopolis, rețeaua…

- In Sala Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski", va avea loc luni 15 ianuarie 2024, de la ora 18:30, "Ziua Culturii Nationale". Distributie: Solisti: ELENA ROTARI, STELA SIRBU, SILVIA SIMIONESCU, IONELA DUMA, MIHAELA IONESCU, GABRIELA DOBRE, RAZVAN SARARU, MADALIN BALDAU, MARIUS EFTIMIE,…

- Filarmonica Pitești deschide seria concertelor anului 2024 printr-un concert simfonic extraordinar, „Grand Bal Symphonique”. Joi, 11 ianuarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, revin pe scena orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești și dirijorul Tiberiu Dragoș Oprea. In program: H. Berlioz…

- „Obiecte. Istorie. Muzee. Arme albe din colecția Muzeului Național al Banatului” și „Arme care au faurit Romania” sunt cele mai noi expoziții temporare care vor fi vernisate simultan in mansarda bastionului Maria Theresia marți, 19 decembrie, la ora 18:00. Prima dintre acestea cuprinde peste 40 din…

- Un barbat a fost ranit dupa ce a fost acroșat de un mini-excavator care mergea cu spatele, pe un drum comunal din județul Hunedoara „La data de 15 noiembrie 2023, ora 09:03, un barbat de 30 de ani din municipiul Timișoara, județul Timiș, in timp ce efectua lucrari de branșare a gazului cu utilajul din…

