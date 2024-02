Ziua Națională Constantin Brâncuși, celebrată în toată Europa cu evenimente dedicate marelui artist Cu prilejul Zilei Naționale Constantin Brancuși, sarbatorita in 19 februarie, data nașterii sculptorului, mai multe institute culturale ale Romaniei din țari europene organizeaza evenimente dedicate marelui artist. In 19 februarie, ICR Varșovia difuzeaza pe canalul de youtube premiera digitala a filmului „Brancuși: surse romanești și perspective universale”, realizat de TVR Timișoara, un documentar in care […] Articolul Ziua Naționala Constantin Brancuși, celebrata in toata Europa cu evenimente dedicate marelui artist a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

