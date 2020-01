Ziua socotelilor - Cu cât au crescut, de fapt, pensiile și salariile în ultimul an Sindicaliștii și reprezentanții pensionarilor au facut, pentru MEDIAFAX, o radiografie a anului 2019 in ceea ce privește creșterile de pensii și de salarii, iar concluzia la care au ajuns este ca la ambele majorarea a fost in medie de 15 la suta in anul acesta. Citește și: Ministrul Muncii, experiența inedita: a sunat incognito la Casele de pensii din țara. A descoperit o situație ULUITOARE „Pe sectorul bugetar, creșterea medie a fost undeva la 15-16 %, pentru ca a fost pe principiul un sfert din diferența din 2022 și salariile respective. Aceasta creștere a fost facuta la 1 ianuarie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim brut se majoreaza, incepand cu 1 ianuarie 2020, de la 2.080 de lei la suma de 2.230, iar pentru personalul incadrat pe funcții unde sunt necesare studiile superioare, salariul minim ramane de 2.350 de lei lunar.Citește și: Ministrul Muncii, experiența inedita: a sunat incognito…

- "Eu nu m-aș fi hazardat in schimbarea Guvernului, ca sa preiau o guvernare temporara, care sa mearga in alegeri. Acesta este și motivul pentru care liberali vorbesc tot mai apasat despre alegeri anticipate, pentru ca vor sa scurteze cat mai mult perioada premergatoare alegerilor legislative, pentru…

- Pensiile nu vor mai fi cumulate cu salariile, potrivit unui proiect de lege realizat de ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Aceasta a revenit, insa, cu lamuriri și a explicat ca acest proiect nu se adreseaza oamenilor care au pensii mici. De asemenea, ea a afirmat ca masura va respecta deciziile Curții…

- Un proiect de lege care va limita situațiile din prezent in care se cumuleaza pensia cu salariul in sistemul bugetar a fost elaborate de Ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Inițiativa legislativa ar urma sa fie transmisa premierului Orban si membrilor Guvernului, pentru a decide daca va fi promovat…

- Irina Begu (locul 111 WTA) s-a calificat joi in sferturile turneului ITF Szekesfehervar 2. A trecut in optimile competiției de o conaționala, Alexandra Cadanțu (284 WTA), dupa o partida de doua ore și șapte minute. Begu s-a impus in doua seturi, cu dublu 6-3, anunța MEDIAFAX.Citește și: Pensiile…

- „Speram ca viitoarea Guvernare, de dreapta, din cine va fi formata ea, nu doar sa nu taie salariile și pensiile, ci, foarte important, sa aplice in continuare creșterile prevazute de Legea Salarizarii Unitare și noua Lege a Pensiilor. Și va reamintim ca Legea 153/2017 prevede creșteri anuale pana…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, miercuri, intr-o conferința de presa, ca spera ca viitoarea guvernare sa nu taie salariile și pensiile și sa aplice in continuare creșterile prevazute de Legile Pensiilor și Salarizarii, anunța MEDIAFAX.„Speram ca viitoarea Guvernare, de dreapta,…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, atrage atentia cu privire la dezechilibrele din bugetul pe 2019, intre venituri si cheltuieli, si precizeaza ca valoarea foarte mare a cheltuielilor cu pensiile si salariile ofera un spatiu fiscal foarte mic. "Avem o problema in domeniul fiscal si l-am spus…