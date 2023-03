Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a aterizat miercuri in Regatul Unit pentru a doua sa vizita in strainatate de la inceputul invaziei ruse acum aproape un an. L’accolade de Rishi Sunak et Volodymyr Zelensky a son arrivee sur le tarmac de Londres pic.twitter.com/qC4cUdnwm5 — BFMTV (@BFMTV) February…

- Președintele SUA, Joe Biden, a avut o convorbire telefonica, vineri, cu mama și tatal vitrel al lui Tyre Nichols, barbatul afro-american care a murit la trei zile dupa ce a fost batut de polițiști, a informat Casa Alba.

- Polonia intenționeaza sa trimita tancuri Leopard in Ucraina ca parte a unei coaliții internaționale, a declarat președintele polonez, potrivit unor rapoarte , informeaza blacknews.ro . Kievul a solicitat vehicule militare grele, precum Leopard 2 de fabricație germana, ceea ce ar reprezenta o intensificare…

- Presedintele american, Joe Biden, l-a invitat pe presedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva intr-o vizita la Washington, la inceputul lunii februarie, a anuntat, luni, Casa Alba, dupa o conversatie telefonica dintre cei doi lideri, pe marginea asaltului asupra unor cladiri guvernamentale din…

- Aliat de neevitat al Statelor Unite, primul ministru al Japoniei, Fumio Kishida, se va afla in vizita la Washington vineri, 13 ianuarie, a anunțat Casa Alba. Președintele american și premierul japonez urmeaza sa aiba un schimb de opinii asupra unei serii de subiecte diplomatice „arzatoare” ale planetei,…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a fost vazut miercuri (21 decembrie) in gara din orașul Przemysl din sudul Poloniei, in drum spre SUA, au aratat imagini difuzate de postul privat TVN. Imaginile il arata pe Zelenski mergand impreuna cu un grup de barbați in uniforme militare și stand intr-un…

- Volodimir Zelenski este așteptat sa calatoreasca, miercuri, la Washington pentru a fi primit de președintele american Joe Biden la Casa Alba, a declarat marți o sursa informata cu privire la acest plan. Purtatorul de cuvant al președintelui ucrainean nu a confirmat imediat deplasarea. Aceasta ar fi…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va calatori la Washington si este de asteptat sa viziteze Capitoliul miercuri, a informat Punchbowl News, citand noua surse familiare cu acest subiect.