Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 12-14 august, orașul Mioveni va fi gazda pentru aproximativ 300 de dansatori, membri ai ansamblurilor folclorice reprezentative pentru județele Bacau, Bihor, Giurgiu, Maramureș, Neamț, Salaj, Iași, Tulcea și Argeș, care vor participa la cea de-a III-a ediție a Festivalului-Concurs Național…

- Peste 150.000 de hectare de culturi agricole afectate de seceta in Romania. Care este situația rezervelor de apa in țara Suprafata afectata de seceta a urcat la 154.773 de hectare in 20 de judete, a anuntat joi Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Situatia suprafetelor la culturile calamitate…

- Bulgaria a inceput descarcarea unuia dintre cele trei șlepuri sarbesti cu carbuni, aflate pe Dunare, informeaza TVR. Pe doua dintre acestea sunt focuri mocnite de cateva zile si sunt stropite cu apa pentru a preveni reaprinderea incarcaturii. Barjele, deținute de o companie sarba, sunt oprite intre…

- Suprafata totala afectata de seceta este de 89.605 ha, conform datelor comunicate pana la aceasta data de 19 judete, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, printr-un comunicat, informeaza AGERPRES . Situatia suprafetelor la culturile calamitate se raporteaza zilnic pe baza proceselor…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, marti, ca peste 12.000 de candidati la concursul de titularizare in invatamantul preuniversitar au luat mai mult de 7,00, iar 146 au obtinut nota 10,00, anul acesta fiind 5.163 de posturi titularizabile. „Felicitari celor peste 12.000 de candidati care…

- Astazi, 12 iulie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 50 de perchezitii domiciliare, dintre care 34 in judetul Alba, 5 in judetul Hunedoara, cate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 07.07.2022, incepand cu ora 12:00, se va desfasura un transport agabaritic pe ruta: Sibiu ndash; A 1 ndash; DN 1 ndash; Vestem ndash; DN 7 ndash; Ramnicu Valcea ndash; DN 67 ndash; DN 65 ndash; Ganeasa ndash; DN 65…

- Bacalaureat 2022 - 73,3% dintre candidați au promovat examenul Foto: Arhiva. Aproape trei sferturi dintre absolvenții de liceu care au susținut Bacalaureatul în sesiunea de vara au promovat examenul. Sunt cele mai bune rezultate din ultimii 10 ani, spune ministrul educației,…