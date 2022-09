Producatori de legume și fructe, artizani și mici fermieri vor fi prezenti, la acest sfarsit de saptamana, la Ziua Recoltei, la Fagaraș și la Targul de Toamna la Zarnești. Fagarașenii in special și locuitorii Țarii Fagarașului in general sunt invitați sa se bucure de roadele toamnei de Ziua Recoltei . In perioada 24-25 septembrie se desfașoara Ziua Recoltei, la Fagaraș, sarbatoare dedicata producatorilor de legume și fructe. Evenimentul are loc in Piața Agroalimentara din municipiu. In cele doua zile fagarașenii, și nu numai, sunt așteptați sa se aprovizioneze cu produse tradiționale specifice…