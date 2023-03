Ziua Porților Deschise cu Poliția la Dej Ca in fiecare an, ziua de 25 martie reprezinta un prilej de aniversare, cu o insemnatate aparte, atat din punct de vedere istoric, cat și religios. Alegerea acestei zile este legata de atestarea documentara a Poliție Romane, dar și de simbolul creștin al Bunei Vestiri, aflat pe primul steag al Marii Agii. A devenit deja o tradiție, ca in contextul aniversarii, polițiștii clujeni sa fie alaturi de comunitate in cadrul unor activitați organizate pe raza intregului județ. Astfel, incepand cu data 16 martie, polițiști din cadrul structurilor de prevenire, acțiuni speciale, criminalistica, rutiera,… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

