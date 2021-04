Ziua NATO în România - Ceremonii restrânse în București și în țară Ministerul Apararii Naționale (MApN) a anunțat ca duminica va fi marcata Ziua NATO in Romania, cu ocazia implinirii a 17 ani de la aderarea țarii noastre la Alianța Nord-Atlantica. Potrivit unui comunicat al MApN, drapelul național al Romaniei și drapelul Alianței Nord-Atlantice vor fi inalțate pe catarg duminica, incepand cu ora 9.00, la sediul Ministerului Apararii Naționale. Citește și: VIDEO - Ministrul Apararii, despre scandalul vaccinarii paralele: Am greșit aici De asemenea, activitați similare se vor desfașura și in unitați din municipii reședința de județ și in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

