- Este o cutuma in lumea diplomației ca reprezentanțele consulare și ambasadele sa ofere o recepție pentru colegii din corpul diplomatic al celorlalte state și pentru demnitarii statului gazda cu prilejul celei mai importante sarbatori naționale. In cazul Romaniei, in preajma zilei de 1 Decembrie, ambasadele…

- Rezultate remarcabile pentru un echipaj de elevi ai Colegiului Național „Ștefan cel Mare" Suceava in cadrul unui concurs internațional organizat de CERN (Organizația Europeana pentru Cercetare Nucleara), Geneva.Echipa Neinstein (9), formata din elevii Dragoș Sirghi, Maria Popa, Șerban ...

- Protestatarii au instalat o scena in fața sediului „Moldtelecom”, unde continua manifestațiile. Asta dupa ce Poliția a blocat accesul pe bulevardul Ștefan cel Mare. Potrivit organizatorilor, se intenționa deplasarea spre Piața Marii Adunari Naționale, transmite tv8.md. Aceasta este a șaptea duminica…

- Giani Kirița, fostul fotbalist de performanța și capitan al trupei din „Ștefan cel Mare” intre 1997 și 2003, spune ca nu poate face o paralela intre cele doua tipuri de reality-show la care a luat parte in ultimii ani. El a vorbit pentru playtech.ro despre incercarile prin care a trecut recent in Republica…

- Nu este primul document pentru supraetajare pe care le au cerut investitorii de la malul marii Primaria Constanta a oferit raspuns catre firma Violet Ice SRL, societate care a edificat Casa Modei de pe strada Stefan cel Mare din Constanta, cu privire la o ampla investitie. Prin CU 2473 din data de 17…

- La 14 august 1916, cand clopotele au inceput a bate de razboi, Regele Ferdinand a adresat ostașilor sai un indemn vrednic de marii capitani ai tuturor timpurilor: „Ostași, o lupta apriga ne așteapta. Cu barbație sa-i induram insa greutațile și, cu ajutorul lui Dumnezeu, izbanda va fi a noastra. Aratați-va…

- In aceasta luna, in ziua a unsprezecea, pomenirea Sfantului Apostol Filip, unul din cei sapte diaconi.Acesta era din Cezareea Palestinei si luandu si femeie a nascut patru fete proorocite. De acesta pomeneste dumnezeiescul Luca evanghelistul la Faptele Apostolilor. A fost facut si diacon de catre apostoli…

- Enigma „Porților de la Chilia” a fost descifrata datorita placii lui Stefan cel Mare, montata in zid in 1484. Despre aceasta a povestit istoricul și arheologul Andrei Crasnojon, relateaza Noi.md. In videoclip, Andrei Crasnojon vorbește despre vechea Cetate Alba, care, mulțumita lui Ștefan cel Mare,…