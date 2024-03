Istoria Dobrogei - Bibliografie: Filostrat (sec. II-III) - Viata lui Apollonios din Tanya, Heroicos

Stiri pe aceeasi tema

- Romanul Lucius AnnaeusFlorus a trait la Tarraco Tarragona Spania , in timpul domniei imparatului Traian 98 117 , si la Roma, in vremea lui Hadrian 117 138 . El a redactat un rezumat al istoriei statului roman, folosind ca surse pe Titus Livius si Sallustiu. In prima carte sunt relatate razboaiele externe…

- Aulus Gellius s a nascut si a trait in Italia intre anii 130 si 120. El a studiat filosofia la Atena, unde a strans date pentru lucrarea "Nopti atice", Atica fiind regiunea marelui oras grec. Cele 20 de carti ale scrierii reprezinta o mica enciclopedie cu informatii despre diverse domenii ale istoriei…

- Titus Flavius Clemens s a nascut, probabil, la Atena provincia romana Ahaia in anul 150. Dupa lungi calatorii s a stabilit in marele centru elenistic Alexandria provincia romana Egipt . El a promovat noua religie crestina si a sustinut ca aceasta este compatibila cu stiinta. Clemens s a straduit sa…

- Pausania a fost, probabil, de origine orientala si a trait in sec. II. Intre anii 162 178, el a redactat "Descrierea Greciei" in 10 carti. Chiar daca a folosit izvoare scrise, lucrarea contine date importante despre societatea, arta, mitologia si politica Greciei antice. ed. Gh. Stefan In Cartea I,…

- Lucian s a nascut in anul 125 intr o familie saraca din Samosata, pe malul Eufratului, in provincia romana Comagene Siria de nord . Initial a fost ucenicul unui sculptor. Apoi, dupa ce a studiat filosofia si retorica, a calatorit in bazinul mediteraneean, traind din conferinte publice. Dupa ce a locuit…

- Polyainos s a nascut in provincia romana Macedonia si a lucrat la Roma ca avocat. In anul 162, redacteaza lucrarea "Stratageme", in opt carti. Scrierea in care a adunat aproape 900 de tactici militare si civile a fost caracterizata ca "naiva si lipsita de idei" de editorul Gh. Stefan 1899 1980 . In…

- Grecul Dionisiu, zis si Periegetul Calatorul , a trait in timpul domniei imparatului roman Hadrian 117 138 . El a redactat in versuri "Descrierea Pamantului", o scriere epica de 1185 hexametri vers greco roman de sase picioare . Dionisiu a folosit ca surse in primul rand pe grecii Calimah sec. III II…

- Caius Suetonius Transquillus s a nascut in anul 70. El a trait la Roma, unde i a cunoscut pe scriitorul Pliniu cel Tanar si istoricul Tacit. Suetoniu a fost ajutat de imparatul Traian 98 117 , iar in timpul lui Hadrian 117 138 a condus serviciul de corespondenta al palatului imperial. Scrierile sale…