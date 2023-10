Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBEȘ – Fondatorul trupei, muzicianul Nicu Covaci, s-a aflat sambata intr-o scurta vizita la muzeul din Caransebeș, la invitația managerului interimar al Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Granița Caransebeș, Diana Țirdea! Aceasta a inițiat și dezvoltat discuțiile premergatoare…

- Clubul M2 Event a oferit, miercuri seara, 11 octombrie, un concert special pentru rockerii din Timișoara. Chitaristul formației Whitesnake, Joel Hoekstra a cantat alaturi de Brandon Gibbs, vocalistul trupei Poison

- Melomanii sunt așteptați duminica 15 octombrie de la ora 19 la Colegiul Național de Arta „Ion Vidu” din Timișoara pentru un spectacol special care poarta numele de „String Theory”. „«String Theory» aduce pentru prima data in Timișoara muzica orchestrala contemporana și muzica de film intr-un format…

- Cu ocazia expoziției „Brancuși” de la Muzeul de Arta din Timișoara, un celebru restaurant din centrul Timișoarei a facut o mișcare de marketing cel puțin interesanta. A pregatit un mediu franco-oltenesc, pentru a scoate in evidența influențele celui mai important sculptor roman

- Astazi, la CJ Timis, ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, și ministrului Afacerilor Externe din Ungaria, Peter Szijjarto, au semnat doua Memorandumuri de Ințelegere intre Romania și Ungaria pentru inființarea unui nou punct de trecere a frontierei la Beba Veche și realizarea unei noi conexiuni…

- Ziua Independenței Ucrainei va fi sarbatorita pentru al doilea an consecutiv și la Timișoara. Evenimentul organizat in cadrul proiectului Flight Over Borders va avea loc joi, in 24 august, in Iulius Garden

- Stadionul Lego ce va fi ridicat la Timișoara, in Calea Buziașului, va fi unul cu design unic, anunța viceprimarul Cosmin Tabara. La realizarea proiectului au contribuit și suporterii, cu idei și sugestii, mai anunța acesta. De curand, documentația proiectului a fost depusa spre analiza la Comisia de…