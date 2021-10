Ziua Morților și Moșii de toamnă: Ce este „Luminaţia”, momentul în care cimitirele sunt pline de lumină şi flori Ziua Morților și Moșii de toamna: Ce este „Luminatia”, momentul in care cimitirele sunt pline de lumina si flori Ziua Morților, Ziua tuturor sfinților, Luminația sau Luminațiile reprezinta momentul in care oamenii iși indreapta gandurile, mai mult ca de obicei, inspre cei dragi, care au trecut in neființa. Crestinii din Transilvania pregatesc in mod special cimitirele pentru prima zi de Brumar. Florile si lumanarile aprinse nu lipsesc de pe niciun mormant. In acest an, […] Citește Ziua Morților și Moșii de toamna: Ce este „Luminatia”, momentul in care cimitirele sunt pline de lumina si flori in… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

