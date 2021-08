Ziua Mondiala a Elefantului: Cum realizeaza comunicarea uriasii inteligenti si sociabili ai salbaticiei (video)

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru corp, o imbratisare inseamna un semnal de sprijin si ajuta la combaterea stresului. Expertii au descoperit ca starea de spirit a oamenilor care se imbratiseaza intr-o zi plina de conflicte se imbunatateste. Dar cercetarile dovedesc mai mult decat atat. Imbratisarile nu sunt doar placute, ci au…

- Autoritatea Naționala Sanitara și pentru Siguranța Alimentelor a decis sa suspende temporar transporturile de animale de lunga durata pe perioada caniculei. Masura de aplica pentru transporturile efectuate cu mijloace care nu sunt echipate cu sistem de racire a aerului. ”Autoritatea Nationala Sanitara…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara și pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a dispus suspendarea temporara a transporturilor de animale de lunga durata, efectuate cu mijloace de transport care nu sunt echipate cu sistem de racire a aerului. Masura a fost luata avand in vedere faptul ca pentru…

- Caldura „arde” economia : ANSVSA suspenda temporar transporturile de animale, de lunga durata, pe perioada caniculei Caldura „arde” economia : ANSVSA suspenda temporar transporturile de animale, de lunga durata, pe perioada caniculei Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor suspenda temporar transporturile de animale de lunga durata pe perioada caniculei. Avand in vedere faptul ca pentru saptamana in curs si saptamana viitoare, in tara noastra sunt prognozate temperaturi foarte ridicate, maximele…

- ”Avand in vedere faptul ca pentru saptamana in curs si saptamana viitoare, in tara noastra sunt prognozate temperaturi foarte ridicate, maximele urmand sa depaseasca chiar si 40° C, conducerea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a dispus suspendarea temporara…

- „Folosim retelele fara sa devenim robii acestora”, a afirmat parintele Vasile Ioana de Ziua Mondiala a Retelelor de Socializare. Recunoscut pentru misiunea pe care o desfasoara in online, parintele Vasile este foarte popular pe Social Media. Pagina sa de Facebook numara peste 590.000 urmaritori,…

- Un dinozaur ale carui ramasite fosilizate au fost descoperite in 2006 in Australia, unul dintre cele mai mari animale care au trait vreodata pe Pamant, a fost identificat oficial drept specimen al unei noi specii, care a fost denumita Australotitan cooperensis, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…