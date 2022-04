Stiri pe aceeasi tema

- „Copiii cu autism și familiile acestora merita susținerea și respectul nostru!”, acesta este mesajul pe care DGASPC Neamț vrea sa-l transmita sutelor de copii din județ diagnosticați cu autism și de familiilor acestora cu prilejul marcarii in data de 2 aprilie a Zilei Internaționale de Conștientizare…

- Inspectoratul Scolar Judetean Iasi marcheaza prin activitati specifice Ziua Internationala de Constientizare a Autismului. Comunitatea educationala ieseana este invitata sa participe la Proiectul Albastru pentru solidaritate, initiat de Scoala Gimnaziala Speciala Pascani, o campanie de constientizare…

- Acum exact doi ani, la data de 18 martie 2020, inevitabilul s-a produs, iar in județul Alba a fost raportat primul caz de infectare cu COVID-19. Persoana infectata a fost o femeie in varsta de 36 de ani, aflata la Vințișoara, in carantina instituționalizata, dupa sosirea din Italia. Deși starea de sanatate…

- Prima pacienta refugiata din Ucraina a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, Ludmila, a nascut miercuri o fetita, pe nume Evelina, potrivit Agerpres.

- Textul de mai jos ii aparține Marcelei Vilcan, asistent-șef la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia. Merita citit și recitit! “Tura de noapte in weekend, incepe la ora 19.00. La 19.15 minute eram deja la pacienții mei. Montez o perfuzie unui pacient nou internat,…

- Un centru de testare pentru pacientii COVID-19 a inceput sa functioneze in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Miercurea-Ciuc, pentru a creste capacitatea de testare si pentru a veni in sprijinul Serviciului Judetean de Ambulanta, care este suprasolicitat. "In spatele portii centrale a spitalului…

- Primaria municipiului Suceava aloca prin bugetul pe acest an suma de un milion de lei Spitalului Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou”, a anunțat astazi primarul Ion Lungu. El a mai aratat ca in bugetul care va fi aprobat joi, 27 ianuarie, au mai fost prinse 5,6 milioane de lei pentru sport și agrement,…

- „Un barbat a condus motociclul pe DN 17, jud. Suceava, din directia localitate Stroiesti spre localitate Ilisesti a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a rasturnat pe partea dreapta a drumului, autoaccidentandu-se.Motociclistul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,53 mg/l…