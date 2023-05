Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 1709 mai 2023 Ziua Independentei Nationale a Romaniei Ziua Independentei Nationale a Romaniei va fi sarbatorita la Bucuresti miercuri, 10 mai, incepand cu ora 10.00, printr o ceremonie care va avea loc la Monumentul Eroilor Patriei, amplasat in fata Universitatii Nationale de Aparare, in prezenta…

- Romania si Polonia au instituit Ziua solidaritatii romano-polone, care va fi marcata in fiecare an pe 3 martie. Aceasta data evoca semnarea la Bucuresti, in anul 1921, a Conventiei de Alianta Defensiva intre Regatul Romaniei si Republica Polona. Documentul, prin care cele doua parti se obligau sa-si…

- 5.229 de lei brut lunar este indemnizația primita de membrii Consiliului de Administrație de la Regia Autonoma „Monitorul Oficial”. La ce „specialiști” ajung banii, explica Valeriu Nicolae, intr-un nou articol pentru cititorii Libertatea.M-am apucat sa ma uit la intreprinderile noastre de stat mai puțin…

- Vineri, Mohammad Bazzi, in varsta de 58 de ani, suspectat de terorism, a fost arestat pe aeroportul din București. Acest lucru este raportat de Departamentul de Aparare al SUA, citat de Brabants Dagblad . Barbatul, care are atat un pașaport belgian, cat și unul libanez, ar fi susținut financiar mișcarea…

- Rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures, profesor doctor Leonard Azamfirei, a semnat, marti, un protocol cu rectorul Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti, profesor universitar doctor Diana Mos, pentru organizarea evenimentului…